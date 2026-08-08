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Alejandra Maglietti reveló por qué no muestra al padre de su hijo: quién es su pareja y a qué se dedica

La periodista y abogada contó por qué prefiere mantener su relación de pareja bajo absoluta reserva.

Alejandra Maglietti reveló por qué no muestra a su pareja.

Alejandra Maglietti reveló por qué no muestra a su pareja.

Redes Sociales

Alejandra Maglietti siempre tuvo un perfil muy expuesto. Sin embargo, en los últimos años decidió mantenerse alejada del centro de la escena y limitar información sobre su vida privada.

El músico dejó en claro su firme postura sobre el conflicto bélico.
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En esa misma línea, también eligió preservar su vida amorosa y mantenerla bajo absoluta reserva. Actualmente está en pareja con Juan Manuel, un empresario dueño de una fábrica de envases plásticos, con quien tuvo a su primer hijo, Manuel, que está próximo a cumplir su primer año de vida.

Fue durante una entrevista que la modelo contó que la relación con su pareja funciona bajo reglas muy estrictas. Cuando las cámaras se posan en Alejandra, él se mantiene lejos "por varias razones": una de ellas es que a Juan Manuel no le gusta la exposición. "No es algo que disfrute mucho. El año pasado, cuando se incendió su fábrica, salió un poco en los medios por una situación excepcional, pero no es lo que le gusta", explicó.

Pese a no estar frente a las cámaras, la panelista aseguró que lo que más le molesta es la repercusión que tiene Juan Manuel en las redes sociales cuando ella lo etiqueta en alguna foto. "Cada vez que lo agrego o lo etiqueto en Instagram tiene un montón de solicitudes de mujeres", confesó.

Las redes sociales y los celos de Alejandra Maglietti

Sin rodeos, la periodista aseguró que los comentarios y las solicitudes que le envían al padre de su bebé le molestan. "Soy un poco celosa con eso. No sé si celosa, pero sí cuidadosa. ¡Se llena la casilla de solicitudes de chicas y eso me da una bronca!", exclamó.

En este sentido, explicó que solo intenta evitar situaciones que compliquen su relación: "Por más de que no haya una doble intención, no me gusta que vayan a chumearlo". Maglietti incluso reconoció que su pareja le muestra los mensajes que las chicas le envían. "Las chicas se le acercan o le hablan y él me las muestra: 'Mirá, me arrobaste y mirá'. Empiezo a ver y por suerte no conocía a ninguna, porque si hubiera conocido a alguna me hubiera dado más bronca", reveló.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

Pese a esto, lo que deja tranquila a la modelo es que quien establece el límite es su marido. "Él me pide que no lo etiquete", reconoció.

Si bien ambos pertenecen a mundos distintos, la abogada reconoció que su pareja la apoya y acompaña. "Él me ayuda, me potencia y le gusta lo que hago", reconoció Maglietti con gratitud. Para ella, esa aceptación fue crucial desde el inicio: "Porque, si no, no podría estar con alguien que no le gusta lo que hago".

En este sentido, explicó que se trata de un acuerdo que respeta especialmente por el perfil bajo de su pareja. "Porque una cosa soy yo, que estoy expuesta por mi trabajo, y está todo bien porque él ya lo sabe y me aceptó así. Pero otra cosa es él, que no tiene un Instagram donde esté mostrando toda su vida todo el tiempo. Tampoco le gusta eso y, de hecho, siempre me dice: 'No, no pongas nada'", concluyó.

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