Cómo le irá a cada signo del zodíaco en el amor durante agosto 2026

El mes estará atravesado por un escenario astrológico que invitará a revisar los vínculos y escuchar las propias emociones.

Conocé como le va a ir a cada signo en el amor durante agosto.

Agosto de 2026 estará marcado por una serie de eventos astrológicos que podrían influir en la vida sentimental. La temporada de Leo impulsará la expresión de los sentimientos, el deseo de fortalecer los vínculos y la búsqueda de nuevas experiencias. Además, el recorrido de Júpiter por este signo favorecerá la confianza y la apertura emocional durante gran parte del año.

A lo largo del mes también se producirán movimientos planetarios importantes. Venus ingresará en Libra, Mercurio llegará a Leo y Marte entrará en Cáncer , mientras que el 12 de agosto habrá un eclipse total acompañado por una destacada alineación planetaria y una Luna nueva en Leo , configurando un período propicio para cambios, decisiones y nuevos comienzos en el amor. Hacia el cierre del mes, el ingreso del Sol y Mercurio en Virgo y la Luna llena en Piscis invitarán a mirar las relaciones con mayor realismo y profundidad.

Agosto será un período favorable para que Aries tome la iniciativa en el amor . La energía de Leo fortalecerá su seguridad y facilitará que exprese lo que siente sin tantas dudas. Además, podrían reaparecer personas del pasado o surgir oportunidades de reconciliación, aunque será importante distinguir qué vínculos realmente tienen futuro.

Conocé como le va a ir a cada signo en el amor durante este mes.

Durante este mes, Tauro tendrá la posibilidad de afianzar sus relaciones mediante gestos sinceros y una comunicación más abierta. Venus en Libra favorecerá el diálogo, ayudará a resolver diferencias pendientes y potenciará su lado más romántico. Mostrar sus emociones sin reservas será una de las claves para fortalecer los vínculos.

Agosto traerá un intenso movimiento social para Géminis. El ingreso de Mercurio en Leo potenciará su carisma, su capacidad de comunicarse y las oportunidades para conocer gente nueva. Será un buen momento para ampliar su círculo , disfrutar de nuevas experiencias y abrirse a distintas formas de vivir el amor.

Cáncer

Con Marte ingresando en su signo, Cáncer atravesará un mes de emociones intensas. Algunos vivirán sus relaciones con mayor pasión y compromiso, mientras que otros estarán más sensibles frente a las actitudes de quienes los rodean. La clave será encontrar un equilibrio entre lo que sienten y la forma de expresarlo.

Leo

La temporada de Leo lo convertirá en uno de los grandes protagonistas del mes. Júpiter continuará potenciando su confianza, su magnetismo y su capacidad para atraer nuevas oportunidades sentimentales. Será un período ideal para disfrutar del amor, fortalecer vínculos o iniciar nuevas relaciones.

Virgo

Antes del comienzo de su temporada, Virgo aprovechará agosto para analizar su presente sentimental. Será una etapa de reflexión que lo ayudará a evaluar relaciones, cerrar asuntos pendientes y dejar atrás situaciones que ya no aportan. Evitar enfocarse demasiado en los errores del pasado será fundamental para avanzar.

Así le irá a cada signo del zodíaco en el amor durante agosto. Pexels

Libra

El ingreso de Venus en Libra potenciará su encanto, su capacidad de seducción y el deseo de compartir momentos importantes con otras personas. Aunque el panorama será positivo, el eclipse del 12 de agosto podría sacar a la luz situaciones que obliguen a replantear algunos vínculos y recuperar el equilibrio emocional.

Escorpio

Escorpio iniciará agosto con una fuerte necesidad de transformar su vida afectiva. Marte en Cáncer favorecerá la construcción de relaciones más sólidas y profundas, mientras que el desafío será comprender mejor sus propias necesidades antes de tomar decisiones importantes en el amor.

Sagitario

Las energías de agosto favorecerán los nuevos encuentros y las experiencias que amplíen el horizonte sentimental de Sagitario. Sin embargo, el eclipse del 12 de agosto podría traer cambios inesperados que exigirán flexibilidad y paciencia para adaptarse a nuevas circunstancias.

Capricornio

Durante este mes, Capricornio vivirá las relaciones con mayor intensidad emocional. Marte en Cáncer impulsará conversaciones importantes que servirán para fortalecer acuerdos y resolver diferencias. Hacia la segunda mitad de agosto será más sencillo proyectar objetivos en común con la persona que ama.

Acuario

Agosto ofrecerá un panorama favorable para Acuario, especialmente en el plano de las relaciones. Será un buen momento para encontrar un equilibrio entre la necesidad de independencia y la cercanía afectiva. También será una etapa propicia para dejar atrás viejas limitaciones y construir vínculos más auténticos.

Piscis

La Luna llena en Piscis marcará uno de los momentos más importantes del mes para este signo. El evento pondrá en primer plano sus emociones, deseos y necesidades afectivas, invitándolo a escuchar su intuición y tomar decisiones que estén realmente alineadas con lo que siente.