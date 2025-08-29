Tras la barbarie contra la U de Chile, vuelve a jugar Independiente por el torneo Clausura El Rojo viaja a Córdoba para enfrentar a Instituto por la fecha 7 del campeonato local, en lo que será el primer partido tras los incidentes ocurridos en Copa Sudamericana, ya que luego se postergó el encuentro con Platense. Por







Vuelve a jugar Independiente tras el escándalo contra la U de Chile. Redes sociales

Luego del escándalo ocurrido en el partido frente a la U de Chile, Independiente volverá a jugar y será por el torneo Clausura en condición de visitante en Córdoba por la séptima fecha ante Instituto a las 21:15. Será el primer partido tras los disturbios, después de que se postergue el partido frente a Platense de la fecha pasada donde debían jugar de local.

El miércoles 20 de agosto por la noche ocurrió uno de los escándalos más grandes de los últimos tiempos e involucró al Rojo, quien oficiaba de local en el partido. Los hinchas chilenos fueron los que comenzaron los disturbios al empezar a arrojar cosas y luego hubo agresiones de la barra local contra los visitantes.

La Conmebol continúa tomándose su tiempo para poder lanzar la definición en la cual se estima que confirmarán que están descalificados y también deberán determinar de cuánto tiempo es la sanción para participar por torneos de este tipo. Resta que se haga oficial.

Independiente vs U. de Chile AFP Luego de lo sucedido, debían jugar ante Platense de local por la sexta fecha, pero se postergó porque no se había definido la sanción ni tampoco podían jugar con hinchada local en ese contexto. El primer partido a disputarse después de todo será vs. Instituto en Córdoba.

El encuentro será por la séptima fecha de la Zona B del torneo Clausura 2025 y será la oportunidad de Julio Vaccari, luego de dos semanas sin fútbol, de poder recuperar el foco en lo deportivo y buscar su primera victoria en el torneo local, ya que tiene tres derrotas y dos empates.