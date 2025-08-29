Tras la barbarie contra la U de Chile, vuelve a jugar Independiente por el torneo Clausura

Luego del escándalo ocurrido en el partido frente a la U de Chile, Independiente volverá a jugar y será por el torneo Clausura en condición de visitante en Córdoba por la séptima fecha ante Instituto a las 21:15. Será el primer partido tras los disturbios, después de que se postergue el partido frente a Platense de la fecha pasada donde debían jugar de local.
El miércoles 20 de agosto por la noche ocurrió uno de los escándalos más grandes de los últimos tiempos e involucró al Rojo, quien oficiaba de local en el partido. Los hinchas chilenos fueron los que comenzaron los disturbios al empezar a arrojar cosas y luego hubo agresiones de la barra local contra los visitantes.
La Conmebol continúa tomándose su tiempo para poder lanzar la definición en la cual se estima que confirmarán que están descalificados y también deberán determinar de cuánto tiempo es la sanción para participar por torneos de este tipo. Resta que se haga oficial.
Independiente vs U. de Chile
AFP
Luego de lo sucedido, debían jugar ante Platense de local por la sexta fecha, pero se postergó porque no se había definido la sanción ni tampoco podían jugar con hinchada local en ese contexto. El primer partido a disputarse después de todo será vs. Instituto en Córdoba.
El encuentro será por la séptima fecha de la Zona B del torneo Clausura 2025 y será la oportunidad de Julio Vaccari, luego de dos semanas sin fútbol, de poder recuperar el foco en lo deportivo y buscar su primera victoria en el torneo local, ya que tiene tres derrotas y dos empates.
La única baja del equipo será Kevin Lomónaco, ya que fue expulsado ante Vélez y debe cumplir una fecha de suspensión. En su lugar jugará Franco Paredes. El director técnico Vaccari tiene la presión de poder ganar, ya que esta última parte del año no tuvo momentos positivos.
Sin embargo, del otro lado estará Instituto, quien tuvo un arranque del torneo muy flojo y se ubica N°13 en la Zona B con solo cinco puntos, pero con la diferencia de que pudo sumar de a tres en la primera fecha ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.