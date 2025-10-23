23 de octubre de 2025 Inicio
Qué dice la denuncia de la madre de Lourdes Fernández de Bandana

Mabel López se presentó ante una comisaría del barrio de Palermo y aseguró que no tiene contacto la cantante desde el 4 de octubre. La cantante, luego, realizó un posteo en redes sociales en donde confirmó que estaba bien.

Por

El pasado 11 de octubre Bandana anunció su regreso a los escenarios.

La mamá de Lourdes Fernández, una de las integrantes de la banda Bandana, denunció que no tenía noticias de su hija desde el 4 de octubre y que no sabía dónde está. Horas después, la propia cantante, quien había estado activa en redes sociales durante ese mismo lapso de tiempo, realizó un posteo en Instagram donde confirmó que está bien.

Mabel López radicó la presentación formal y la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, envió un mail a la Comisaría Vecinal 14B este miércoles 22 de octubre por la noche.

“Perdí contacto con mi hija desde el último 4 de octubre, entiendo que está manteniendo un vínculo con su pareja con quien habría tenido denuncias de violencia de género, episodios que fueron denunciado, por lo que hace que su madre tenga temor por la integridad física de la artista”, señaló el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N.

A raíz de ello, personal policial se acercaron hasta el domicilio de la cantante en Palermo, donde vive con su pareja Leandro García Gómez, y tras tocar timbre, el hombre fue quien atendió a los oficiales y negó que sigan siendo pareja e incluso aseguró que la artista ya no vivía más en dicho domicilio.

En el escrito, que contiene la denuncia de López, se denuncia a García Gómez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género, por la misma Lourdes al publicar en sus redes sociales fotos de ellas con la cara golpeada y moretones. “Si pasa denuncien, no tengan miedo. Me filmó sin que sepa y me sacaba fotos sin mi consentimiento. El amor no duele”, había escrito la artista.

lourdes posteo

El pasado 11 de octubre la banda pop argentina, Bandana, que supo ser ícono de los años 2000, anunció nuevamente un escenario en nuestro país y promete brindar un espectáculo que dará justo en el baúl de los recuerdos.

Los últimos posteos de Lourdes Fernández de Bandana

Lo más llamativo es que pese a que la madre denunció haber perdido contacto con ella desde casi 20 días, sus redes sociales se mantuvieron activas.

Hace 11 horas, en la cuenta oficial de Lourdes hay una historia de Instagram con pasajes que no terminan de entenderse. “Grax LeanGG Dt con mucho amo [sic]”, dice sobre una foto de dos personas que caminan tomadas de la mano y forman un corazón y agrega: “Reparar el vínculo. Es importante sol [sic] tenemos una sola vida y un solo amor”.

Pero en su feed de Instagram también hubo posteos y publicaciones promocionando el regreso de la banda, sino también dedicaciones a su pareja e incluso a su mamá por el Día de la Madre. “Feliz día ma, te amo. Felicidades a todas las mamás del mundo, las que están presentes, las que te cuidan desde el cielo también!”, señaló.

Lourdes Fernández mamá
