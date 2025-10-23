Video: así escapaban los ladrones que robaron el Museo de Louvre Los delincuentes salieron del edificio a toda velocidad junto con el montacargas que habían llevado para romper la ventana del primer piso e ingresar a la fuerza. Por







Así escaparon los ladrones que robaron el Museo del Louvre.

Mientras quedan los resabios del robo del Museo del Louvre en París, se conocieron las imágenes del momento en el que los ladrones salían a toda velocidad con el montacargas que habían ingresado para lograr romper la ventana del primer piso y así entrar al edificio para sustraer joyas valuadas por encima de los u$s100.

Diego Gabriele describió en C5N cómo es que las alarmas marcan que hay dos delincuentes que están escapando en scooter que al día de hoy se encuentran prófugos.

La directora del museo de ayer estuvo hablando un poco más sobre las cámaras de seguridad y dijo que las que había en el lugar no apuntan a donde estaban los delincuentes directamente, que son muy viejas y que no las habían actualizadas.

Laurence des Cars indicó, en reiteradas ocasiones a la prensa, que en algunas ventanas incluso no hay cámaras y que la falla, dicen, no detectó el ingreso de delincuentes, porque una vez que ellos rompen la vitrina, enseguida suena la alarma y que supuestamente la seguridad llega muy rápido.