Barbarie en Independiente y U de Chile: hubo allanamientos en búsqueda de ocho barras del Rojo La Policía realizó nueve procedimientos, pero por el momento no logró dar con las los implicados, que también tienen pedido de captura local e internacional. La causa está caratulada como "tentativa de homicidio y robo agravado".







Los nueve allanamientos se hicieron en CABA y la provincia de Buenos Aires. X: Mauro Szeta

A ocho días de la barbarie desatada en Avellaneda, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, se llevaron a cabo nueve allanamientos en busca de ocho integrantes de la barrabrava del Rojo.

En el marco de la causa que está caratulada como “tentativa de homicidio y robo agravado”, personal de la Comisaría primera de Avellaneda junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó a cabo los procedimientos que se realizaron en diferentes viviendas en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires durante la madrugada.

Según detalló la Policía bonaerense, tras un intenso trabajo de investigación y análisis de cámaras, el GTO “logró identificar a los presuntos responsables, lo que permitió al Juzgado de Garantías N°03 del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús disponer los allanamientos solicitados”.

Se trata de ocho simpatizantes que fueron reconocidos como artífices de los incidentes y actos de violencia, aunque no dieron con su paradero y se encuentran prófugos de la justicia.

Qué se secuestró durante los allanamientos Si bien al momento del procedimiento no se logró encontrar a ninguno de los implicados, se secuestraron armas de fuego, municiones y prendas directamente vinculadas con los hechos investigados, lo que constituyó un paso clave para el avance de la causa.