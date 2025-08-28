Barbarie en Independiente y U de Chile: hubo allanamientos en búsqueda de ocho barras del Rojo

A ocho días de la barbarie desatada en Avellaneda, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, se llevaron a cabo nueve allanamientos en busca de ocho integrantes de la barrabrava del Rojo.
En el marco de la causa que está caratulada como “tentativa de homicidio y robo agravado”, personal de la Comisaría primera de Avellaneda junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó a cabo los procedimientos que se realizaron en diferentes viviendas en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires durante la madrugada.
Según detalló la Policía bonaerense, tras un intenso trabajo de investigación y análisis de cámaras, el GTO “logró identificar a los presuntos responsables, lo que permitió al Juzgado de Garantías N°03 del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús disponer los allanamientos solicitados”.
Se trata de ocho simpatizantes que fueron reconocidos como artífices de los incidentes y actos de violencia, aunque no dieron con su paradero y se encuentran prófugos de la justicia.
Qué se secuestró durante los allanamientos
Si bien al momento del procedimiento no se logró encontrar a ninguno de los implicados, se secuestraron armas de fuego, municiones y prendas directamente vinculadas con los hechos investigados, lo que constituyó un paso clave para el avance de la causa.
Dos de los mismos se llevaron a en Barrio Norte y otros dos en Barracas y La Boca. En total, cuatro inspecciones fueron en provincia de Buenos Aires y otras cinco en CABA. “Además, se secuestraron tres celulares, variada indumentaria del club y un arma de fuego (Bersa 45). Frente a este resultado, se emitieron las órdenes de capturas nacionales e internacionales de los ocho barras: uno de los apuntados por la Justicia es pariente de Mario Nadalich, jefe de una de las facciones de la barra roja”, detalló Infobae.
Allanamientos Independiente
La investigación está en manos de la UFI N°4 de Avellaneda, a cargo del fiscal Mariano Zitto, quien ordenará en las próximas horas la emisión de capturas nacionales e internacionales para dar con los involucrados.