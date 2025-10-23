Pelé, el "Rei" que fue campeón de la Libertadores en el Monumental y la Bombonera

El astro brasileño visitó 39 veces el país entre Santos y la Selección, disputó partidos históricos en las canchas más importantes y conquistó dos Copa Libertadores: una en la cancha de River y otra en la de Boca.

A pesar de que la grieta más grande que existió tuvo que ver con la preferencia entre Diego Maradona o Pelé, no se generó ninguna discusión sobre el rendimiento brillante del jugador brasileño. Fue el jugador más emblemático de su país y el que llevó al triunfo mundial en tres ocasiones: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. A 85 años de su natalicio, repasamos las 39 veces que "O Rei" visitó el territorio argentino , tanto para partidos oficiales como para amistosos.

El legado en Brasil todavía continúa, pero también supo dejar una marca en los países que visitó tanto a nivel equipo como a nivel selección. Fueron 39 veces las que jugó en el país, de las cuales 24 fueron victorias, 9 empates y solo 6 derrotas. Fue campeón de la Copa Libertadores en dos ocasiones: una fue en el Monumental y otra en la Bombonera.

Pero, la primera vez que viajó al país tenía solo 19 años y fue para un partido en el que representó a su selección contra Perú, el cual terminó en empate. Luego jugó cinco partidos más y en uno de ellos no solo se consagró campeón contra Argentina, sino que también fue elegido el mejor jugador y el goleador del certamen.

En 1961 disputó dos amistosos con Santos. El primero fue ante Racing con victoria visita por 4 a 2 y el segundo frente a Newell’s con un empate 1 a 1. Pelé convirtió goles en ambos partidos.

En 1962, también jugó amistosos, pero allí tuvo su primer partido oficial con el Peixe. El primer encuentro fue el 3 de febrero, una fecha que nunca se olvidará porque su equipo bailó a la Academia por 8 a 3. Fue una fiesta de goles y el brasilero convirtió uno de ellos. El siguiente fue contra River, con derrota 2 a 1, allí no convirtió, y el tercero fue empate 2 a 2 contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

El último encuentro oficial de ese año fue la definición por Copa Libertadores y fue victoria del equipo brasilero por 3 a 0 frente a Peñarol, quien era el dueño del título. Se trató del desempate en estadio neutral para definir quién se quedaba con la tercera edición de la Copa Libertadores por 3 a 0, dos de esos goles los convirtió dos. Fue la primera vez que gritó campeón en esa competencia.

Pelé Peñarol 1962 Redes sociales

El otro partido oficial que disputó fue en 1963, un año más tarde de la obtención de Santos, donde pudo repetir título. En la ida vencieron a 3 a 2 a Boca y la vuelta también fue victoria por 2 a 1. Tan solo unos meses más tarde, logró conseguir su segundo y último título de Libertadores con Santos.

Pelé vs. Boca Redes sociales

En 1964, fueron seis encuentros preparativos los que se disputaron en el país, de los cuales cuatro resultaron victorias y dos derrotas. También, en 1965 también hubo cuatro partidos amistosos y uno oficial que correspondió a semifinales de la Copa Libertadores ante Peñarol, pero, a diferencia de lo que ocurrió en 1962, la victoria fue aurinegra.

En 1966 y en 1967, jugó en total cinco amistosos, los cuales no tuvieron tanta trascendencia. Pero en 1968, hubo un pentagonal internacional de su equipo contra equipos difíciles: el primero fue victoria 2 a 1 contra River, el segundo 4 a 2 contra Benfica, el tercero empate contra Nacional y el cuarto otro empate frente a Boca.

En 1969, ya con 29 años, disputó la Supercopa de campeones internacionales, pero su quipo quedó último, ya que perdió ante Racing 2 a 1 y contra Estudiantes por 3 a 1. También hubo un amistoso, al igual que en 1970, donde hubo dos más.

El último año que Pelé pisó el país fue 1973 y fue para un amistoso frente a Huracán, pero con el objetivo que se despida del país, ya que luego iría al Cosmos de Estados Unidos. La victoria fue para la visita por 4 a 0. Los goles fueron convertidos por Edú, Pelé, Nené Belarmino y Leo Oliviera. El encuentro se disputó el 5 de diciembre.

Santos salió a la cancha con Mario Cejas; Hermes, Marinho, Pérez Vicente y Roberto; Carlos Alberto, Leo Oliveira, Pelé; Mazinho, Nené Belarmino y Edu. Por su parte, el Globo de Parque Patricios formó con Roganti; Chabay, Buglione, Russo y Carrascosa; Brindisi, Leone y Babington; Houseman, Avallay y Larrosa. Fue la última función del Pelé en Argentina, pero una de las más recordadas.