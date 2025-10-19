19 de octubre de 2025 Inicio
Independiente perdió 1-0 con San Martín de San Juan y sigue sin ganar en el torneo Clausura 2025

El Rojo cayó contra el Verdinegro con un gol de Tomás Fernández y profundizó su crisis. Pablo Galdames desperdició un penal para el equipo de Avellaneda ya que fue atajado por Matías Borgogno.

Independiente perdió con San Martín de San Juan.

Independiente perdió 1-0 con San Martín de San Juan en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, en el marco de la fecha 13 del torneo Clausura 2025. De esta manera, el Rojo profundizó su crisis ya que no obtuvo triunfos en lo que va del campeonato, acumula 15 partidos consecutivos sin victorias y se ubica en la última posición de la zona B.

Independiente no levanta cabeza: perdió con Lanús y lleva 14 partidos sin ganar
Independiente no levanta cabeza: perdió con Lanús y lleva 13 partidos sin ganar

El equipo de Gustavo Quinteros tuvo un amplio dominio de la pelota contra San Martín de San Juan y pese a que buscó los caminos para anotar, como un penal ejecutado por Pablo Galdames que fue atajado por Matías Borgogno cuando el partido se encontraba empatado.

Por su parte, el Verdinegro aprovechó una desatención defensiva de Independiente y logró convertir en el segundo tiempo a través de Tomás Fernández, quien definió mano a mano frente a Rodrigo Rey.

San Martín de San Juan vs Independiente
Independiente desperdició un penal contra San Martín de San Juan.

Con la derrota, el Rojo se ubica en el último puesto de la zona B con apenas 6 puntos, luego de cosechar 6 empates y 6 derrotas, y se sitúa lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales, por lo que se encuentra sumido en una compleja situación futbolística. Ahora, en la próxima fecha recibirá a Atlético Tucumán.

En tanto, San Martín de San Juan se posiciona en el sexto lugar con 17 puntos después de obtener 4 triunfos, 5 igualdades y 4 caídas. Además, logró un triunfo clave para sumar aire por los descensos, mientras que en la siguiente jornada visitará a Godoy Cruz.

Mirá el resumen del triunfo de San Martín de San Juan sobre Independiente

