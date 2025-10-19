Independiente perdió 1-0 con San Martín de San Juan y sigue sin ganar en el torneo Clausura 2025 El Rojo cayó contra el Verdinegro con un gol de Tomás Fernández y profundizó su crisis. Pablo Galdames desperdició un penal para el equipo de Avellaneda ya que fue atajado por Matías Borgogno. Por







Independiente perdió con San Martín de San Juan. X (@CASanMartinSJ)

Independiente perdió 1-0 con San Martín de San Juan en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, en el marco de la fecha 13 del torneo Clausura 2025. De esta manera, el Rojo profundizó su crisis ya que no obtuvo triunfos en lo que va del campeonato, acumula 15 partidos consecutivos sin victorias y se ubica en la última posición de la zona B.

El equipo de Gustavo Quinteros tuvo un amplio dominio de la pelota contra San Martín de San Juan y pese a que buscó los caminos para anotar, como un penal ejecutado por Pablo Galdames que fue atajado por Matías Borgogno cuando el partido se encontraba empatado.

Por su parte, el Verdinegro aprovechó una desatención defensiva de Independiente y logró convertir en el segundo tiempo a través de Tomás Fernández, quien definió mano a mano frente a Rodrigo Rey.

Con la derrota, el Rojo se ubica en el último puesto de la zona B con apenas 6 puntos, luego de cosechar 6 empates y 6 derrotas, y se sitúa lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales, por lo que se encuentra sumido en una compleja situación futbolística. Ahora, en la próxima fecha recibirá a Atlético Tucumán.