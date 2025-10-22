Racing aguanta el empate frente a Flamengo en el Maracaná, por el partido de ida de las semifinales La Academia abre la llave en Río de Janeiro, por un lugar en la gran final de la Copa Libertadores de América. La revancha será la próxima semana, en Avellaneda. Dirige el árbitro venezolano Jesús Valenzuela Sáez. Por







Flamengo arrancó mejor en Río de Janeiro. Flamengo recibe a Racing en el Maracaná. Luciano Acuña

santiago-solari flamengo Santiago Solari fue el encargado de la más clara de Racing en el primer tiempo. Wagner Meier/Getty Images

Con Luis Nardoni en el banco, el equipo de Gustavo Costas se plantó en el Maracaná de igual a igual ante un Flamengo de mayor categoría, pero tuvo enfrente a un conjunto aguerrido como la Academia. Así, el partido fue de ida y vuelta, con un nombre propio que se destacó: Jorge Carrascal. El colombiano fue el mejor del primer tiempo.

Así, a los 20' de la primera etapa, llegó la primera jugada de peligro para el local. El uruguayo Guillermo Varela bajó de cabeza un centro desde la izquierda al segundo palo y su compatriota, Georgian De Arrascaeta remató de volea, pero el palo salvó la caída del arco de Facundo Cambeses.

Enseguida, el equipo de Avellaneda respondió con un remate de Santiago Solari, tras un tiro de esquina de Agustín Almendra, que el arquero argentino Agustín Rossi sacó a puro reflejo, con una mano. Claro, el Mengao no se iba a quedar con los brazos cruzados y, sobre el final del primer tiempo tuvo en los pies de Pedro la diferencia: Cambeses otra vez dijo que no. Partidazo en Río de Janeiro.