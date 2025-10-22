Racing aguanta el empate frente a Flamengo en el Maracaná, por el partido de ida de las semifinales

Racing empata con Flamengo, en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. La Academia se juega uno de los partidos más importantes de su historia frente al duro equipo brasileño. La revancha será la próxima semana en Avellaneda. Dirige el árbitro venezolano Jesús Valenzuela Sáez.
santiago-solari flamengo
Santiago Solari fue el encargado de la más clara de Racing en el primer tiempo.
Wagner Meier/Getty Images
Con Luis Nardoni en el banco, el equipo de Gustavo Costas se plantó en el Maracaná de igual a igual ante un Flamengo de mayor categoría, pero tuvo enfrente a un conjunto aguerrido como la Academia. Así, el partido fue de ida y vuelta, con un nombre propio que se destacó: Jorge Carrascal. El colombiano fue el mejor del primer tiempo.
Así, a los 20' de la primera etapa, llegó la primera jugada de peligro para el local. El uruguayo Guillermo Varela bajó de cabeza un centro desde la izquierda al segundo palo y su compatriota, Georgian De Arrascaeta remató de volea, pero el palo salvó la caída del arco de Facundo Cambeses.
Enseguida, el equipo de Avellaneda respondió con un remate de Santiago Solari, tras un tiro de esquina de Agustín Almendra, que el arquero argentino Agustín Rossi sacó a puro reflejo, con una mano. Claro, el Mengao no se iba a quedar con los brazos cruzados y, sobre el final del primer tiempo tuvo en los pies de Pedro la diferencia: Cambeses otra vez dijo que no. Partidazo en Río de Janeiro.
Flamengo vs. Racing en Río de Janeiro: las formaciones
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Luiz Araujo (Gonzalo Plata), Pedro y Jorge Carrascal. DT: Filipe Luís.
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas (Francisco Mura); Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.