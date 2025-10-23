Quién es Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández de Bandana, denunciado por violencia de género en 2022

La cantante había utilizado las redes sociales para contar la situación que había vivido, pero este año hizo un posteo en el que se retractaba de la acusación.

Luego de que la madre de Lourdes Fernández de Bandana denuncie que no veía a su hija desde el 4 de octubre , se reflotó una denuncia del 2022 de la cantante a Leandro García Gómez, su expareja. Todo fue a través de redes sociales con una imagen impactante en donde se la puede ver con moretones.

El comunicado del abogado de Lourdes Fernández: "Comparto la misma preocupación y angustia que todos"

Mabel López, la madre de la cantante, radicó la presentación formal y la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, envió un mail a la Comisaría Vecinal 14B este miércoles 22 de octubre. Por ese motivo, durante la jornada del jueves, efectivos policiales se acercaron al domicilio de Gómez, con quien ella convivía y realizaron allanamientos.

A raíz de eso, personal policial se acercaron hasta el domicilio de la cantante en Palermo, donde vive con su pareja Leandro García Gómez, y tras tocar timbre, el hombre fue quien atendió a los oficiales y negó que sigan siendo pareja e incluso aseguró que la artista ya no vivía más en dicho domicilio.

Ante la denuncia de su madre, donde mencionó a Leandro, se reflotó la denuncia mediática de Lourdes, quien en noviembre del 2022, había publicado un impactante video en donde se la podía ver con moretones y golpes en el rostro. “Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo", escribió en su momento.

"Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnudas sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele ”, agregó sobre Leandro Esteban García Gómez.

Apareció Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es terrible"

Después de varias horas de incertidumbre por la denuncia de su madre, Lourdes Fernández, integrante de la Bandana, publicó una historia en sus redes sociales para enviar un mensaje para llevar tranquilidad.

“Chicos me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, pronuncia en una filmación en primer plano y en plena oscuridad.

En el mismo, que se escucha entrecortado, también agrega: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremendo. Les mando un beso y gracias por preocuparse por mí y estar pendientes, pero estoy bien”.

De esta manera, la artista dejó en claro que está bien, aunque está pasando unos días en cama por una enfermedad, algo que se notó en su voz mientras grababa la breve filmación que posteó en sus historias de Instagram personal. De igual modo, hasta el momento se desconoce su paradero.

La desesperada búsqueda comenzó a raíz de una denuncia radicada por la mamá de la artista quien aseguró que no tenía contacto con ella desde el pasado 4 de octubre.