Javier Milei cierra la campaña en Rosario junto al Gabinete y los principales candidatos El mandatario será el orador principal en el acto que culmina la campaña de La Libertad Avanza a nivel nacional, en medio de las dificultades económicas, la inestabilidad cambiaria y el anticipo de cambios de ministros. Por







Javier Milei cierra la campaña nacional en Rosario.

El presidente Javier Milei cierra la campaña electoral este jueves con un acto en la ciudad santafesina de Rosario, acompañado por todo su gabinete y candidatos de todas las provincias. La cita es en Plaza España a partir de las 18:30.

El mandatario será el orador principal de un evento al que llegarán micros con militantes desde distintos puntos del país. Se espera fuerte presencia de colectivos provenientes de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de otras ciudades del interior.

Además, la presencia del Presidente buscará impulsar la figura de Agustín Pellegrini, el candidato que se postula como diputado nacional por Santa Fe.

Milei había decidido suspender su participación en la campaña bonaerense tras analizar las últimas encuestas y las tensiones internas que dejó la renuncia de José Luis Espert, en medio del escándalo por financiamiento de parte del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico.

Con esa salida, la campaña de LLA en Buenos Aires quedó debilitada y marcada por incidentes en distintos actos públicos. En sus últimas presentaciones en la provincia, Milei enfrentó escraches, manifestaciones de repudio y disturbios entre militantes libertarios y opositores. En Mar del Plata, una simpatizante de LLA persiguió a fotógrafos con un cuchillo de guerra. Tras esos episodios, el Presidente optó por cerrar de manera anticipada su participación en el distrito más populoso del país.