23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei cierra la campaña en Rosario junto al Gabinete y los principales candidatos

El mandatario será el orador principal en el acto que culmina la campaña de La Libertad Avanza a nivel nacional, en medio de las dificultades económicas, la inestabilidad cambiaria y el anticipo de cambios de ministros.

Por
Javier Milei cierra la campaña nacional en Rosario.

Javier Milei cierra la campaña nacional en Rosario.

El presidente Javier Milei cierra la campaña electoral este jueves con un acto en la ciudad santafesina de Rosario, acompañado por todo su gabinete y candidatos de todas las provincias. La cita es en Plaza España a partir de las 18:30.

Te puede interesar:

Nuevos allanamientos de la Gendarmería en la causa de Espert por presunto narcolavado

El mandatario será el orador principal de un evento al que llegarán micros con militantes desde distintos puntos del país. Se espera fuerte presencia de colectivos provenientes de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de otras ciudades del interior.

Además, la presencia del Presidente buscará impulsar la figura de Agustín Pellegrini, el candidato que se postula como diputado nacional por Santa Fe.

Con esa salida, la campaña de LLA en Buenos Aires quedó debilitada y marcada por incidentes en distintos actos públicos. En sus últimas presentaciones en la provincia, Milei enfrentó escraches, manifestaciones de repudio y disturbios entre militantes libertarios y opositores. En Mar del Plata, una simpatizante de LLA persiguió a fotógrafos con un cuchillo de guerra. Tras esos episodios, el Presidente optó por cerrar de manera anticipada su participación en el distrito más populoso del país.

Así, Milei concentra el cierre de campaña fuera de la provincia. Este martes encabezó un acto en Córdoba, donde el peronismo mantiene la delantera, y el jueves cierra formalmente en Rosario, en medio de un escenario nacional marcado por la inestabilidad económica y el anticipo de cambios en su gabinete, que ya comenzaron con la renuncia del canciller Gerardo Werthein.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

De cara al domingo, Kicillof advirtió: "El Gobierno está en descomposición"

play

Aseguran que el Tesoro de EEUU vendió hasta u$s500 millones en el mercado argentino para contener al dólar

play

Martín Lousteau cerró su campaña en La Boca con críticas a Javier Milei: "Es como el líder de una república bananera"

Axel Kicillof, duro contra el Gobierno: Ya no puede engañar a nadie: en la Argentina de Milei, la casta está de fiesta

Kicillof, duro contra el Gobierno: "Ya no puede engañar a nadie, en la Argentina de Milei, la casta está de fiesta"

Los activos argentinos, sobre todo los bonos en dólares, no repuntan.

Volatilidad pre-elecciones: bonos en picada y ADRs repuntan por cobertura en Wall Street

play

Los nombres que suenan en el Gobierno para reemplazar a Gerardo Werthein en Cancillería

Rating Cero

Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Marley se realizó una operación en siete mintuos.

Operaron a Marley: qué le pasó y cuánto duró la intervención

La producción construye un relato que presenta un muerto viviente con problemas existenciales que desarrolla sentimientos genuinos por una joven humana.
play

Es una extraña historia de amor, pero brilla en Netflix

Ingresaron nuevas películas imperdibles. 
play

Esta película plagada de estrellas tiene misterio y mantiene el suspenso hasta el final: está siendo furor en Netflix

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Rosalía anunció en un directo de TikTok que LUX saldrá a la venta el 7 de noviembre.

La impresionante transformación de Rosalía: el inusual cambio de look que impacta

últimas noticias

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.

A pesar de la intervención, el dólar no afloja y se mantiene por encima de los $1.500

Hace 9 minutos
Cristina Kirchner hizo un duro análisis de la actualidad del país.

El mensaje de Cristina a tres días de las elecciones: "Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

Hace 15 minutos
Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.

A tres días de las elecciones, el audaz pronóstico de Caputo sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

Hace 17 minutos
El salario pretendido por los argentinos subió en septiembre. 

De cuánto es el sueldo promedio pretendido por los argentinos

Hace 29 minutos
Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Hace 39 minutos