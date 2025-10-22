22 de octubre de 2025 Inicio
Un titular de Boca se lesionó y encendió las alarmas: ¿llega al Superclásico contra River?

El Xeneize anunció que el jugador sufrió un desgarro y generó preocupación de cara a los próximos partidos. El encuentro con el Millonario se llevará a cabo en noviembre en la Bombonera.

Un jugador de Boca se lesionó y podría perderse el Superclásico.

Un jugador de Boca se lesionó y podría perderse el Superclásico.

Boca anunció que el futbolista Rodrigo Battaglia sufrió un desgarro grado 2 en el sóleo de la pierna izquierda, luego de que debiera retirarse del entrenamiento de este miércoles, por lo que su presencia en el Superclásico contra River se encuentra en duda.

No es la primera vez que Advíncula protagoniza un accidente automovilísitco
Denunciaron a Advíncula por chocar en la ruta y darse a la fuga: iba en contramano

En su cuenta de la red social X, Boca confirmó la lesión de Battaglia, quien se había afianzado en el mediocampo del Xeneize junto a Leandro Paredes. "El jugador Rodrigo Battaglia presenta una lesión muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda", expresó el club de La Ribera.

El futbolista de 34 años no podrá jugar al menos durante tres semanas, por lo que en principio, quedaría descartado del partido contra River, que se llevará a cabo en el fin de semana del 9 de noviembre en la Bombonera por la fecha 15 del torneo Clausura 2025. Por lo pronto, quedará marginado de los partidos del lunes contra Barracas Central y luego con Estudiantes de La Plata.

battaglia gol boca central córdoba
Rodrigo Battaglia sufrió una lesión.

Rodrigo Battaglia sufrió una lesión.

Ahora, el entrenador Claudio Úbeda deberá resolver al reemplazante, que se espera que se defina entre Tomás Belmonte, el chileno Williams Alarcón, el español Ander Herrera y el juvenil Milton Delgado, quien fue una de las figuras de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 de Chile.

El exjugador de Huracán arribó a Boca en enero luego de forzar su ida del Atlético Mineiro de Brasil y acumula 32 partidos en el equipo, con 5 goles.

Boca tuit Rodrigo Battaglia
La publicación de Boca.

La publicación de Boca.

La preocupación de River y Boca en la previa del Superclásico: qué jugadores están al límite de las amonestaciones

Más allá que en el inmediato tanto River como Boca tiene partidos importantes a disputar, los ojos también están puestos en el Superclásico que se disputará en los primeros días de noviembre. Y para ellos, algunos jugadores se tienen que cuidar para no perderse el choque que se disputará en La Bombonera. ¿Qué pasó?

Es que, cuatro futbolistas, dos del Millonario y dos del Xeneize, están al límite de la cantidad acumulada de tarjetas amarillas: Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Leandro Paredes y Lautaro Di Lollo. En ese duelo ante Talleres, los defensores dirigidos por Marcelo Gallardo fueron amonestados por cuarta vez y quedaron a solo una más de ser suspendidos por un partido.

Previo al Superclásico, los de Núñez tendrá un partido en el cual ambos centrales tendrá que jugar sin ser amonestados para no perderse el choque ante Boca.

Por su parte, los dirigidos por Claudio Úbeda también cuentan con dos futbolistas que acumulan cuatro amonestaciones, pero corren con la ventaja que tiene un partido más, por lo tanto, si son amonestados llegarán limpios para la anteúltima fecha del Torneo Clausura.

El campeón el mundo fue amonestado el último fin de semana en la derrota contra Belgrano, pero en el mundo Boca despertó el enojo porque durante el choque nadie se dio cuenta, sino que se enteraron en las últimas horas cuando el árbitro entregó el informe final.

