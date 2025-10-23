Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

El artista celebró el momento junto a David Lebon, Joaquín Levinton y Pedro Aznar. Además, sus fanáticos se acercaron a su casa e hicieron una vigilia para homenajearlo.

Charly García celebró a las doce de este jueves sus 74 años rodeados de familiares y amigos . Como es de costumbre, se reunió en un bar de Palermo con los cercanos y también recibió el cálido cariño de sus fans que se acercaron a su casa para homenajearlo.

El referente del rock nacional llegó en su auto en un bar ubicado en Fitz Roy y Avenida Córdoba, mientras que en el interior del local su círculo más cercano lo esperaba para compartir la cena.

Entre sus invitados estaban David Lebon, Hilda Lizarazu, Pedro Aznar, Joaquín Levinton, Andy Chango, Benito Cerati y el Zorrito Von Quintiero, además de su hijo.

Y cuando el reloj marcó la medianoche, se hizo lugar para cantarle el feliz cumpleaños. Sentado en un sillón rojo, con su camisa blanca, chaqueta de cuero negra y su sombrero a juego, el artista posó con una gran sonrisa. "Feliz cumple, Charly. Gracias por tanto, por muchas más canciones", fueron algunos de los deseos de los presentes.

Los fanáticos de Charly García iniciaron la vigilia para celebrar su cumpleaños

El ritual que reúne a los fanáticos de Charly García, no faltó en esta nueva celebración: hicieron una vigilia para celebrar su cumpleaños número 74 frente al edificio que habita en el barrio porteño de Palermo.

En la intersección de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, sus seguidores comenzaron a reunirse pasadas las 22 como cada año, con pancartas y entonando sus canciones más conocidas, donde aguardaban la llegada de la medianoche para conmemorar el 23 de octubre, la fecha de su nacimiento.

La convocatoria se hizo a través de las redes, aunque muchos fans se acercaron espontáneamente, habida cuenta que cada año se repite el ritual para homenajear a su ídolo. “Estamos en una ciudad que nunca duerme y menos aún para recibir el cumple del Doc Charly García”, rezaba una de las convocatorias.