Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer revuelto gramajo

Existen dos bodegones en la Ciudad que ofrecen la mejor versión de este plato que es un clásico en nuestro país.

Dónde probar el mejor revuelto gramajo de la ciudad.

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad de Buenos Aires, ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. En ese contexto, la cocina tradicional argentina es una de las más celebradas, y el revuelto al gramajo suele ser uno de los platos más pedidos en nuestro país.

Para este plato se deben respetar ciertas reglas: las papas deben ser cortadas finamente para ser estilo papas paille, el jamón cortado en juliana y el huevo revuelto. Luego, se le agrega jamón, morrón y arvejas. En este sentido, existen dos que son especialistas en la materia y preparan este plato como nadie. Considerados bodegones de prestigio, El Progreso y Los Galgos ofrecen una versión imperdible de este plato.

El Progreso

Este restaurante fue fundado en 1852 y es el más antiguo de Sudamérica. La casa en la que funciona perteneció originalmente a la familia Duhau y por su interior desfilaron importantes personajes de la política argentina. Además, se dice que este bodegón fue el lugar de origen del revuelto gramajo, por lo que vale la pena una visita.

revuelto gramajo el progreso

Además, su carta es amplia, y ofrece especialidades como las empanadas, la entraña grillada, las costillas de cordero, el puchero y el cochinillo al estilo segoviano. También se puede disfrutar asado a las brasas, pastas, el clásico risotto italiano, al igual que milanesas, supremas, matambre a la pizza, carré de cerdo a la mostaza, pastas caseras, aceitunas scacciatas, berenjenas al escabeche y peceto a la criolla.

Este histórico bodegón está ubicado en la calle Sarmiento 1334, en pleno centro, lo que lo hace accesible de muchas formas, para aquellos que recurren al transporte público pueden contar con las siguientes líneas de colectivo: 8, 23, 180A, y 102A.

Los Galgos

Declarado “Bar notable de la Ciudad de Buenos Aires” en 1998 y "sitio de interés cultural", este bar fue bautizado de esta forma porque el dueño original era fanático de las carreras de galgos. Desde su creación, el restaurante albergó a figuras de la política y la cultura, como Arturo Frondizi, Enrique Santos Discépolo, Aníbal Troilo y Luca Prodan.

La apuesta por lo tradicional es una impronta de este renovado Los Galgos, que acude a la cocina clásica del país para ofrecer diferentes platos típicos, como el guiso de lentejas, buñuelos de acelga, pescados y tortilla de papa. Sin embargo, ninguno supera al famoso revuelto gramajo que sirven.

revuelto gramajo los galgos

Este histórico bodegón se encuentra en la esquina de Lavalle y Avenida Callao, específicamente en Av. Callao 501, dentro del barrio porteño de San Nicolás. Las líneas de colectivo que dejan al comensal cerca del lugar son 12, 24, 26, 37, 115, 124, 146, 150 y 180. Por otra parte, los comensales también puede bajarse en la estación Callao de la línea D de subte para quedar a pocas cuadras del bar notable.

