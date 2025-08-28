28 de agosto de 2025 Inicio
La postura de Gorosito por la definición entre Independiente - U de Chile: "Si pasamos directamente, mejor"

El entrenador de Alianza Lima se sinceró ante la postura de la resolución de Conmebol y consideró que la resolución “tiene que ser ejemplar”. “Dios quiera que nos metan directamente a semifinales”, señaló.

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras ganarle a Gremio

Independiente presentó su descargo ante Conmebol y a la espera de la resolución de la entidad, quien se animó a expresar su postura, es Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, equipo que también espera por una definición.

Los nueve allanamientos se hicieron en CABA y la provincia de Buenos Aires.
Barbarie en Independiente y U de Chile: hubo allanamientos en búsqueda de ocho barras del Rojo

El conjunto peruano clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras superar a Gremio (3 a 1 en el resultado global) y también están expectantes por saber quién será su próximo rival. Bajo ese contexto, Pipo pidió que haya una resolución “ejemplar” y no escondió su deseo: que descalifiquen a los argentinos y Universidad de Chile, tras la barbarie desatada en las tribunas del estadio Libertadores de América – Ricardo Bocchini el pasado 20 de agosto.

“Estamos con incertidumbre. Se hace difícil por la programación, por la ansiedad de uno de estudiar al rival, aunque los conocemos bien a los dos, pero para hacer hincapié en ese partido. Estamos con la intranquilidad de que pase uno y de que se juegue a puertas cerradas. La gente de Alianza no tiene la culpa de que no pueda ir, no tenemos nada que ver”, analizó en diálogo con ESPN.

En esa postura, de igual modo aseguró que “hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar”: “No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano, pero cuando vas a Brasil le pegan a la gente, nos pasó con San Pablo (con Tigre en 2012), también hace poco le pasó a Godoy Cruz, les pasa a todos. Se hace difícil, tendría que ser para todos de la misma forma”.

Pese a querer esperar la decisión final de Conmebol, Pipo no dudó en expresar su postura: “Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte 'para mí sería lindo jugar', pero no te voy a mentir. Desde que estamos nosotros, Alianza Lima sacó 20 y pico de millones en recaudación y premios y al club le viene extraordinario, no solo desde lo deportivo sino desde lo económico sería muy bueno para Alianza Lima”.

El fiscal de la causa Independiente - U de Chile advirtió que "hay casos de tentativa de homicidio"

El fiscal que encabeza la investigación de los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, Mariano Zitto, advirtió que hay "algunos casos de tentativa de homicidio". Además, cuestionó la seguridad del encuentro y marcó que hubo "una cierta falta de prevención".

Zitto expuso los avances en la investigación luego de la barbarie entre los hinchas del Rojo y el equipo chileno, mientras se jugaba el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: "Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas caratulas".

"Recibimos centenares de videos de las redes que hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sido peor. Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias", lamentó en esta línea.

