El 2025 fue un año muy importante para Nicholas Holt debido a la interpretación de Lex Lethor que se pudo ver en Superman, uno de los estrenos más importantes de la temporada. Este actor ya había demostrado sus habilidades en una numerosa cantidad de películas encomo dónde participó hasta la fecha, por ejemplo en Mi novio es un Zombie. Está película se la puede ver en Netflix , gracias a qué la plataforma la incorporó en su catálogo de como comedia de terror.

Esta producción canadiense de 97 minutos protagonizada por Teresa Palmer y Nicholas Hoult, explora el amor en un contexto postapocalíptico donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve difusa. Esta película, dirigida por Jonathan Levine y estrenada originalmente en 2013, desató gran repercusión entre los fanáticos del género y recibió una nominación a Mejor película de terror en los Premios Saturn.

Mi novio es un Zombie conocida en inglés como Warm Bodies , presenta una propuesta donde los elementos clásicos del terror se fusionan con el humor adolescente y el romance inesperado. Con un ritmo sostenido y un sentido del humor muy particular, la producción construye un relato que presenta un muerto viviente con problemas existenciales que desarrolla sentimientos genuinos por una joven humana.

La película logra el equilibrio entre la comedia, el terror y el melodrama romántico , ofreciendo guiños al género fantástico, buenos gags y una historia optimista que invita a reflexionar sobre las diferencias y las conexiones humanas. Su llegada al gigante del streaming promete atraer tanto a los fanáticos del terror adolescente como a quienes disfrutan de historias de amor poco convencionales , todo acompañado de efectos visuales notables y una banda sonora grunge que refuerza la atmósfera particular de este romance entre dos mundos aparentemente incompatibles.

Netflix: sinopsis de Mi novio es un zombie

Mi novio es un zombie sigue la historia de R, un zombi con conciencia y problemas existenciales que vaga por un aeropuerto abandonado en un mundo postapocalíptico colapsado. Los pocos humanos sobrevivientes se refugian detrás de una muralla bajo estricta vigilancia militar, mientras los muertos vivientes se dividen en dos grupos: los cuerpos, que caminan lentamente en busca de cerebros, y los esqueletos, una versión más avanzada y peligrosa de zombis. Durante una misión de búsqueda de medicamentos en territorio hostil, Julie Grigio, hija del líder militar de los humanos, es capturada por R, quien en lugar de devorarla como el resto de su especie, se enamora perdidamente de ella y decide protegerla.

Esta insólita relación provoca una reacción en cadena que cambia no solo la vida de ambos protagonistas, sino también la de otros zombis y potencialmente la de todo el planeta. Cuando Julie comienza a desarrollar sentimientos recíprocos hacia R, el corazón de los muertos vivientes empieza a latir nuevamente, desencadenando una misteriosa transformación que podría alterar el destino de la humanidad.

La trama navega entre el humor, la ternura y momentos de tensión, mientras los personajes enfrentan tanto la amenaza de los esqueletos como la incredulidad de los humanos vivos, liderados por el padre de Julie. La producción explora temas como la memoria, la humanidad y la capacidad de amar más allá de las diferencias, ofreciendo una mirada fresca y desacomplejadamente romántica sobre el género zombi que desafía las convenciones con originalidad.

Tráiler de Mi novio es un zombie

Reparto de Mi novio es un zombie