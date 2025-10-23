La cantante catalana sorprendió con una decoloración inspirada en la estética religiosa, en vísperas del lanzamiento de su nuevo disco, LUX.

Rosalía anunció en un directo de TikTok que LUX saldrá a la venta el 7 de noviembre.

Rosalía volvió a sorprender con una transformación estética que no solo redefine su imagen, sino que marca un punto de inflexión en su carrera artística. Su más reciente aparición en las calles de Madrid reveló una decoloración circular dorada en la parte superior de la cabeza, un diseño que muchos compararon con la tonsura tradicional de los monjes. La cantante lo llamó “halo rubio”, una forma de representar la aureola divina que aparece en pinturas y esculturas religiosas.

Esta propuesta visual, entre lo espiritual y lo performático , complementa la atmósfera que rodea su próximo álbum, LUX. Desde los primeros teasers, Rosalía ha recurrido a símbolos religiosos y místicos , como crucifijos y hábitos reinterpretados, para construir una narrativa que mezcla devoción, provocación y modernidad.

Las redes sociales amplificaron la repercusión del cambio: miles de usuarios compartieron clips del proceso de teñido en el que la artista, con tono risueño, admitía que aún se estaba “acostumbrando al nuevo cabello”. La creatividad de su estilista Serpiente , quien también trabaja con figuras como Aitana y Georgina, dio forma a un look que, visto desde lejos, parece brillar por sí mismo.

Rosalía anunció cuándo saldrá su nuevo disco

Horas después de mostrar su nuevo aspecto, Rosalía protagonizó una acción inesperada en el centro de Madrid. La artista proyectó la portada de LUX en las pantallas de la plaza de Callao y la Gran Vía, sin pronunciar palabra ni emitir comunicado alguno. El suceso fue anticipado por un directo en TikTok, donde la cantante anunció que algo ocurriría a las 22 horas.

Miles de seguidores se congregaron en el lugar, mientras una cuenta regresiva aparecía en los carteles luminosos. Al llegar a cero, la imagen del nuevo disco se reveló: Rosalía vestida de blanco, con un velo translúcido y labios dorados, bajo un cielo azul que evocaba pureza y misticismo. Minutos después, la artista se retiró del sitio al volante de su propio coche, generando aún más misterio en torno al lanzamiento.

El álbum, que verá la luz el 7 de noviembre, será el cuarto trabajo de estudio de la catalana, tras Los ángeles (2017), El mal querer (2018) y Motomami (2022). Con LUX, Rosalía parece apostar por una fusión entre lo sagrado y lo contemporáneo, reafirmando su talento para convertir cada proyecto en un acontecimiento cultural.