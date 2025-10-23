23 de octubre de 2025 Inicio
Se confirmó la brutal lesión de Santiago Sosa tras el codazo de Marcos Rojo en el partido ante Flamengo

El mediocampista recibió un golpe por parte del defensor y quedó descartado para la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores. Sufrió una fractura de seno maxilar superior derecho y será operado en los próximos días.

Por
Santiago Sosa será operado en las próximas horas y podría ser baja para lo que resta del 2025

El mediocampista, Santiago Sosa, sufrió la fractura del seno maxilar superior derecho y preocupa al mundo Racing ya que peligra su presencia para la vuelta ante Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores e incluso en lo que resta del año.

Flamengo se llevó la victoria sobre el final.
Racing no pudo aguantar y perdió 1-0 con Flamengo en el Maracaná por la ida de las semifinales

El capitán de la Academia recibió un fuerte codazo por parte de su propio compañero Marcos Rojo durante el final del encuentro en el que el equipo de Avellaneda perdió 1 a 0 en Brasil.

Producto del choque, el ex - River tuvo un vendaje en la cabeza, pero a medida que pasaban los minutos su apariencia iba empeorando producto de los moretones en la zona. Fue por esto que el mediocampista quedó en observación en un hospital, donde se le realizaron estudios y se terminó confirmando la gravedad de la lesión.

Finalmente se confirmó que el capitán y figura del equipo sufrió la fractura y tras llegar a Buenos Aires será evaluado por un cirujano máxilo facial para determinar los pasos a seguir. Se estima que sea operado en los próximos días.

Qué partidos podría perderse Santiago Sosa en Racing

A la espera de su operación, Santiago Sosa será operado y de esta manera podría perderse el partido de vuelta, donde Racing intentará dar vuelta la serie y así llegar a la final del torneo internacional, tras 58 años y lo que resta del 2025.

El enfrentamiento ante Flamengo será el miércoles 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda desde las 21:30.

Después, la Academia deberá disputar tres partidos por el Torneo Clausura: el domingo 2 de noviembre jugará de visitante ante Central Córdoba, una semana de después recibirá a Defensa y Justicia, mientras que en la 16° fecha será contra Newell´s en Rosario.

Hasta el momento, el conjunto dirigido por Gustavo Costas se encuentra noveno con 13 unidades, pero por el momento está fuera de lograr el pase a los playoffs.

