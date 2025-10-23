Operaron a Marley: qué le pasó y cuánto duró la intervención

El conductor de Telefe contó en primera persona cómo fue su paso por el quirófano por un problema en sus ojos. Ya se encuentra en su domicilio para realizar la rehabilitación.

Marley compartió en sus redes sociales que fue sometido a una operación en las últimas horas y generó preocupación entre sus fanáticos. Sin embargo, aclaró en Instagram por qué debió ser intervenido,

La operación se llevó a cabo con el doctor Kaufer y el médico le puso un lente multifocal por cataratas con implante lioplegable. "Es impresionante la cantidad de colores que se ven. La sensación en el momento. Es supercorto. 7 minutos dura, nada más duró esto", indicó.

"Increíble. Vi unos colores que nunca vi en mi vida. Estaba como concentrado. Estaba viajando en el espacio, una cosa rarísima ", agregó al salir de la experiencia de la operación que tuvo como novedad el tiempo.

Lo cierto es que Marley se retiró de la clínica para volver a su casa y continúa su rehabilitación en su domicilio, donde deberá ponerse gotitas en los ojos con determinado tiempo. Las cataratas multifocales plegables son un tipo de lente intraocular para corregir la visión. Lo que permite que el paciente vea con claridad.

Maxi López abandonó MasterChef Celebrity: lo reemplazará Marley

El exfutbolista Maxi López abandonó MasterChef Celebrity tras apenas dos días de competencia y tomó por sorpresa a la audiencia de Telefe, ya que su presencia era una de las más importantes con motivo del morbo generado alrededor de su reencuentro con la conductora Wanda Nara.

En un primer lugar, la noticia sobre el éxodo de López es oficial y fue confirmada por su propia esposa sueca Daniela Christiansson, quien utilizó su cuenta de Instagram para anunciarlo. "Sí, Maxi está volviendo, y eso nos pone muy contentas. Nuestra hija está muy bien, va a ser la más feliz del mundo cuando lo vea. Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor", comenzó por expresar.

Con estas palabras, adelantó que es algo temporal y que el exfutbolista volverá a Argentina para seguir con su participación en el certamen culinario. Y así lo dejó en claro en una historia posterior, donde mostró que el ex-River Plate llegó y compartió un abrazo con su hija, ante lo que escribió: "Por fin, una semana así juntos".

Con respecto al reemplazo de Maxi López, en redes sociales no tardó en llegar una confirmación y fue la periodista Paula Varela quien se encargó de revelar en su cuenta de X que el conductor Marley estará en MasterChef Celebrity. Pero, contrario a todo pronóstico, la panelista Ximena Capristo aseguró en el programa SQP que Zaira Nara se quedará el lugar del exfutbolista, lo que mantendría todo en la familia.