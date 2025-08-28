Batalla campal en Avellaneda: dieron de alta a todos los hinchas chilenos que resultaron heridos.

Tras el violento episodio del jueves pasado, más de 20 personas habían sido internadas en distintos hospitales bonaerenses. "El sistema de salud permitió salvarles la vida", destacó Nicolás Kreplak.

Tras varios días de atención médica en la provincia de Buenos Aires, este jueves fueron dados de alta todos los hinchas de la Universidad de Chile que resultaron heridos en el violento episodio en el estadio Libertador de América en el encuentro ante Independiente por la Copa Conmebol Sudamericana .

"En la última semana, más de 20 personas fueron atendidas en los tres hospitales de Avellaneda después de los incidentes entre las facciones de Independiente y la U de Chile, durante un partido de Copa Sudamericana", informó el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak a través de un comunicado en las redes sociales.

En el mismo, detalló: "Dos de ellos, muy graves, de nacionalidad Chilena que fueron intervenidos neuroquirúrgicamente por un equipo de guardia en el Hospital Fiorito , que ya se fueron de alta y avanzan en su recuperación extrahospitalaria". " El sistema de salud respondió de manera rápida, ordenada y permitió salvarle la vida a cada uno de los que fueron ingresando", destacó.

Gonzalo Alfaro, simpatizante de Universidad de Chile que resultó gravemente herido al caer desde una tribuna del estadio de Independiente durante los disturbios en el partido de la Copa Sudamericana, rompió el silencio y envió un mensaje desde el Hospital Fiorito.

En un audio compartido por sus familiares, el joven de 33 años agradeció las muestras de apoyo recibidas y expresó su deseo de regresar a Chile para reencontrarse con sus tres hijas.

“Hola, soy Gonzalo Alfaro, el hijo del Carolo. Quiero agradecerles de corazón por el apoyo, las oraciones y por haber estado pendientes de mi salud. Me estoy recuperando bien y evolucionando día a día”, afirmó en el mensaje difundido por TN.

Luego agregó: “Espero estar pronto en Chile para reunirme con mi familia, mis hijas, mi papá, mis hermanos y todos los que me han acompañado en este momento tan difícil. Les mando un abrazo enorme y nuevamente gracias por todo el cariño y la fuerza que me han dado”.