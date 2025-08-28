29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Batalla campal en Avellaneda: dieron de alta a todos los hinchas chilenos que resultaron heridos

Tras el violento episodio del jueves pasado, más de 20 personas habían sido internadas en distintos hospitales bonaerenses. "El sistema de salud permitió salvarles la vida", destacó Nicolás Kreplak.

Por
Batalla campal en Avellaneda: dieron de alta a todos los hinchas chilenos que resultaron heridos.

Batalla campal en Avellaneda: dieron de alta a todos los hinchas chilenos que resultaron heridos.

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras ganarle a Gremio
Te puede interesar:

La postura de Gorosito por la definición entre Independiente - U de Chile: "Si pasamos directamente, mejor"

"En la última semana, más de 20 personas fueron atendidas en los tres hospitales de Avellaneda después de los incidentes entre las facciones de Independiente y la U de Chile, durante un partido de Copa Sudamericana", informó el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak a través de un comunicado en las redes sociales.

En el mismo, detalló: "Dos de ellos, muy graves, de nacionalidad Chilena que fueron intervenidos neuroquirúrgicamente por un equipo de guardia en el Hospital Fiorito, que ya se fueron de alta y avanzan en su recuperación extrahospitalaria". "El sistema de salud respondió de manera rápida, ordenada y permitió salvarle la vida a cada uno de los que fueron ingresando", destacó.

Embed

Habló por primera vez el hincha de U de Chile que cayó desde la tribuna de Independiente

Gonzalo Alfaro, simpatizante de Universidad de Chile que resultó gravemente herido al caer desde una tribuna del estadio de Independiente durante los disturbios en el partido de la Copa Sudamericana, rompió el silencio y envió un mensaje desde el Hospital Fiorito.

En un audio compartido por sus familiares, el joven de 33 años agradeció las muestras de apoyo recibidas y expresó su deseo de regresar a Chile para reencontrarse con sus tres hijas.

“Hola, soy Gonzalo Alfaro, el hijo del Carolo. Quiero agradecerles de corazón por el apoyo, las oraciones y por haber estado pendientes de mi salud. Me estoy recuperando bien y evolucionando día a día”, afirmó en el mensaje difundido por TN.

Luego agregó: “Espero estar pronto en Chile para reunirme con mi familia, mis hijas, mi papá, mis hermanos y todos los que me han acompañado en este momento tan difícil. Les mando un abrazo enorme y nuevamente gracias por todo el cariño y la fuerza que me han dado”.

gonzalo alfaro

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los nueve allanamientos se hicieron en CABA y la provincia de Buenos Aires.

Barbarie en Independiente y U de Chile: hubo allanamientos en búsqueda de ocho barras del Rojo

Tras la presentación en Conmebol, Grindetti brindó una conferencia de prensa
play

Grindetti explicó los puntos claves del descargo de Independiente ante Conmebol y apuntó contra la U de Chile

Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas

Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

Se conoció un audio de Gonzalo Alfaro.

Habló por primera vez el hincha de U de Chile que cayó desde la tribuna de Independiente

La cancha de Independiente se encuentra clausurada.

Independiente avanza en el levantamiento de la clausura del estadio Libertadores de América

Hubo una batalla campal entre los hinchas de Independiente y U de Chile.

El fiscal de la causa Independiente - U de Chile advirtió que "hay casos de tentativa de homicidio"

Rating Cero

Susana Giménez regresa con LOL Argentina por Prime Video: qué humoristas la acompañarán.

Susana Giménez regresa con LOL Argentina por Prime Video: qué humoristas la acompañarán

Locomotora Oliveras juntos a sus hijos Alejandro y Alexis.

El desgarrador mensaje del hijo de Locomotora Oliveras a un mes de la muerte de la exboxeadora

Moria Casán presentó a las actrices que protagonizarán su serie biográfica producida por Netflix.

Moria Casán presentó a las actrices que protagonizarán su serie biográfica producida por Netflix

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich.

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich: qué dijo

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
play

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

últimas noticias

Batalla campal en Avellaneda: dieron de alta a todos los hinchas chilenos que resultaron heridos.

Batalla campal en Avellaneda: dieron de alta a todos los hinchas chilenos que resultaron heridos

Hace 1 hora
Susana Giménez regresa con LOL Argentina por Prime Video: qué humoristas la acompañarán.

Susana Giménez regresa con LOL Argentina por Prime Video: qué humoristas la acompañarán

Hace 1 hora
Karol Rosalin es conocida en las redes sociales como la Mujer Fitness Perfecta.

Bariloche: hizo una sesión de fotos sin ropa en el cerro Catedral y terminó hospitalizada por hipotermia

Hace 2 horas
Locomotora Oliveras juntos a sus hijos Alejandro y Alexis.

El desgarrador mensaje del hijo de Locomotora Oliveras a un mes de la muerte de la exboxeadora

Hace 2 horas
Los famiiares de los chicos reclamaron por las prestaciones que se dieron de baja.

Ajuste en discapacidad: 5.000 niños se quedarían sin su maestra integradora

Hace 3 horas