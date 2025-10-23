23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El accesorio que se roba las miradas: Enzo Fernández y su look "total black" con un imponente bolso

El futbolista de la Selección argentina impactó con un conjunto monocromático y un bolso de lujo. Las imágenes.

Por
La figura de la Selección argentina combinó elegancia y comodidad en su outfit.

La figura de la Selección argentina combinó elegancia y comodidad en su outfit.

  • Enzo Fernández fue visto durante la fecha FIFA luciendo un look “total black” que combinó elegancia y comodidad.
  • El mediocampista de la Selección argentina llamó la atención con un bolso de lujo beige con terminaciones en cuero.
  • En paralelo, se filtró un supuesto mensaje de Wanda Nara dirigido al futbolista, lo que habría generado incomodidad en su pareja, Valentina Cervantes.
  • La situación derivó en un cruce televisivo entre Nara y Cervantes durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, según informaron en distintos programas.
El look con el que deslumbró Lisandro Martínez en sus redes.
Te puede interesar:

Lisandro Martínez y la moda retro: así es su look casual con campera bomber y pantalón jogger

Con una combinación de prendas simples pero precisas, Enzo Fernández demostró una vez más su interés por la moda. El jugador de la Selección argentina lució una remera negra entallada, pantalones amplios del mismo tono y zapatillas blancas, logrando un contraste sutil que realzó su figura atlética. El toque distintivo llegó con un bolso de gran tamaño, confeccionado en tela beige con terminaciones de cuero, que rápidamente se convirtió en el foco de todas las miradas.

Las imágenes corresponden a la última concentración de la selección argentina, donde el mediocampista fue fotografiado al llegar con su equipo. Completó el look con accesorios plateados, entre ellos una cadena doble con cruces, un reloj metálico y gafas de sol redondas que aportaron un aire relajado pero refinado. Su gorra negra colocada hacia atrás reforzó ese estilo casual de lujo, muy propio de los futbolistas modernos que combinan sobriedad con detalles de alto impacto.

El bolso, pieza clave de la jornada, se impuso como un símbolo de sofisticación y poder visual. En redes sociales, los usuarios destacaron el equilibrio entre comodidad y elegancia que caracteriza al jugador. Su atuendo se consolidó como uno de los más comentados de la Fecha FIFA, tanto por su ejecución estética como por el contexto mediático que lo rodeó.

Enzo look
El mediocampista de la selección argentina mostró su costado más fashion con un look “total black” y un bolso de lujo.

El mediocampista de la selección argentina mostró su costado más fashion con un look “total black” y un bolso de lujo.

Cuál es el mensaje que Wanda Nara le habría mandado a Enzo Fernández

La atención mediática no se centró solo en su estilo. Según revelaron en el programa A la Tarde, Wanda Nara habría enviado un mensaje privado a Enzo Fernández durante un viaje: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”. El comentario habría sorprendido a todos, especialmente a Valentina Cervantes, pareja del futbolista, quien reaccionó al ver el mensaje.

La situación se volvió tema de conversación dentro y fuera del set de MasterChef Celebrity, donde Wanda y Valu Cervantes mantienen una relación marcada por la tensión y los cruces indirectos. En una de las emisiones, el intercambio subió de tono cuando hablaron sobre el término “botinera”, lo que encendió nuevamente las redes sociales y alimentó los rumores de rivalidad.

Wanda Nara Valentina Cervantes Enzo Fernández
Su aparición coincidió con los rumores sobre un mensaje de Wanda Nara que generó repercusión mediática.

Su aparición coincidió con los rumores sobre un mensaje de Wanda Nara que generó repercusión mediática.

En medio de la polémica, Enzo Fernández se mostró ajeno al conflicto y fiel a su estilo. Su reciente aparición pública, con un look que combina minimalismo, lujo y confianza, refuerza su imagen de ícono moderno dentro y fuera de la cancha.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su capacidad para leer el juego, moverse entre líneas y generar peligro lo convirtieron en el eje creativo del equipo dirigido por Césc Fábregas.

Es una de las joyas más deseadas de Europa y Scaloni tiene un plan especial para llevarlo al Mundial 2026

Los futbolistas de Argentina que jugaron la final del Mundial Sub 20.

Una figura de la Argentina Sub 20 recordó con dolor la salida de su equipo: "Comí mucha mierda"

Este jugador ganó tres campeonatos en River entre 1999 y 2002.

No es Mascherano: pasó por River, Europa y la Selección argentina, y ahora es DT en Estados Unidos

Scaloni respaldó el trabajo de Diego Placente y todo el cuerpo técnico argentino.

El mensaje de Lionel Scaloni para la Sub 20 tras perder la final: "Tenemos los chicos y las ganas"

Nos quedamos con el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón, escribió Messi

El conmovedor mensaje de Messi a la Selección argentina Sub 20 tras perder la final del Mundial

La Selección está segunda en el ranking FIFA de octubre.

Esto es lo que necesita la Selección argentina para volver al primer puesto del ranking FIFA

Rating Cero

Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Marley se realizó una operación en siete mintuos.

Operaron a Marley: qué le pasó y cuánto duró la intervención

La producción construye un relato que presenta un muerto viviente con problemas existenciales que desarrolla sentimientos genuinos por una joven humana.
play

Es una extraña historia de amor, pero brilla en Netflix

Ingresaron nuevas películas imperdibles. 
play

Esta película plagada de estrellas tiene misterio y mantiene el suspenso hasta el final: está siendo furor en Netflix

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Rosalía anunció en un directo de TikTok que LUX saldrá a la venta el 7 de noviembre.

La impresionante transformación de Rosalía: el inusual cambio de look que impacta

últimas noticias

Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Hace 15 minutos
Marley se realizó una operación en siete mintuos.

Operaron a Marley: qué le pasó y cuánto duró la intervención

Hace 28 minutos
play

Qué pasó con Lourdes: cronología de horas cargadas de incertidumbre y confusión

Hace 35 minutos
Conocé los lugares en Uruguay recomendados por expertos en turismo.

Este pueblo uruguayo cambió su denominación y hasta lo visitó Charles Darwin: dónde queda

Hace 43 minutos
Santiago Sosa será operado en las próximas horas y podría ser baja para lo que resta del 2025

Se confirmó la brutal lesión de Sosa tras el codazo de Rojo en el partido ante Flamengo

Hace 44 minutos