El accesorio que se roba las miradas: Enzo Fernández y su look "total black" con un imponente bolso

El futbolista de la Selección argentina impactó con un conjunto monocromático y un bolso de lujo. Las imágenes.

Con una combinación de prendas simples pero precisas, Enzo Fernández demostró una vez más su interés por la moda. El jugador de la Selección argentina lució una remera negra entallada , pantalones amplios del mismo tono y zapatillas blancas, logrando un contraste sutil que realzó su figura atlética. El toque distintivo llegó con un bolso de gran tamaño , confeccionado en tela beige con terminaciones de cuero, que rápidamente se convirtió en el foco de todas las miradas.

Las imágenes corresponden a la última concentración de la selección argentina, donde el mediocampista fue fotografiado al llegar con su equipo. Completó el look con accesorios plateados , entre ellos una cadena doble con cruces , un reloj metálico y gafas de sol redondas que aportaron un aire relajado pero refinado. Su gorra negra colocada hacia atrás reforzó ese estilo casual de lujo, muy propio de los futbolistas modernos que combinan sobriedad con detalles de alto impacto.

El bolso , pieza clave de la jornada, se impuso como un símbolo de sofisticación y poder visual . En redes sociales, los usuarios destacaron el equilibrio entre comodidad y elegancia que caracteriza al jugador. Su atuendo se consolidó como uno de los más comentados de la Fecha FIFA, tanto por su ejecución estética como por el contexto mediático que lo rodeó.

Cuál es el mensaje que Wanda Nara le habría mandado a Enzo Fernández

La atención mediática no se centró solo en su estilo. Según revelaron en el programa A la Tarde, Wanda Nara habría enviado un mensaje privado a Enzo Fernández durante un viaje: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”. El comentario habría sorprendido a todos, especialmente a Valentina Cervantes, pareja del futbolista, quien reaccionó al ver el mensaje.

La situación se volvió tema de conversación dentro y fuera del set de MasterChef Celebrity, donde Wanda y Valu Cervantes mantienen una relación marcada por la tensión y los cruces indirectos. En una de las emisiones, el intercambio subió de tono cuando hablaron sobre el término “botinera”, lo que encendió nuevamente las redes sociales y alimentó los rumores de rivalidad.

En medio de la polémica, Enzo Fernández se mostró ajeno al conflicto y fiel a su estilo. Su reciente aparición pública, con un look que combina minimalismo, lujo y confianza, refuerza su imagen de ícono moderno dentro y fuera de la cancha.