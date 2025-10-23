23 de octubre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: el destino que es una de las Siete Maravillas de Argentina

Gracias a su río, sus balnearios únicos y su entorno que mezcla relax y adrenalina, esta ciudad es considerada como una de las más hermosas del país.

Mina Clavero no necesita presentación: es de esos lugares que se viven más de lo que se cuentan. Cada visitante encuentra su propio rincón favorito

Mina Clavero no necesita presentación: es de esos lugares que se viven más de lo que se cuentan. Cada visitante encuentra su propio rincón favorito, su río, su balneario o su plato de comida casera.

  • Fue reconocida como una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina en 2019.

  • Combina ríos de aguas cristalinas, sierras y una amplia oferta de actividades al aire libre.

  • Se puede llegar por el Camino de las Altas Cumbres, uno de los trayectos más escénicos de Córdoba.

  • Ofrece balnearios, senderismo, cultura local y gastronomía serrana durante todo el año.

Sus calles tranquilas, su gente hospitalaria y una infraestructura turística en crecimiento la ubican como una excelente alternativa.
Este pueblo tiene la pileta más grande de Buenos Aires y es ideal para visitar en verano

Entre sierras, caminos serpenteantes y ríos de aguas transparentes, Mina Clavero se consolidó como uno de los destinos más atractivos de Córdoba. No solo por su belleza natural, sino también por la calidez de su gente y la enorme variedad de actividades que ofrece. Declarada en 2019 como una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina, esta localidad serrana se transformó en una referencia del turismo nacional.

Cada año recibe a miles de viajeros que buscan descanso, aire puro y un poco de aventura. Su encanto radica en esa mezcla perfecta entre lo agreste y lo cómodo, donde se puede pasar del silencio de un río a la música de una peña sin moverse demasiado. Y aunque muchos la eligen en verano, lo cierto es que Mina Clavero tiene vida todo el año, con propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza que se adaptan a cada estación.

Dónde queda Mina Clavero

Mina Clavero se encuentra en el Valle de Traslasierra, dentro del departamento San Alberto, a unos 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba y casi 830 de Buenos Aires. Está rodeada por los cordones montañosos de Achala y Pocho, lo que le da un clima templado con veranos secos e inviernos frescos. Su altitud —entre 800 y 900 metros sobre el nivel del mar— regala noches frescas y un aire que se siente distinto, algo que los visitantes destacan apenas llegan.

Con poco más de 6.000 habitantes, conserva su esencia de pueblo serrano, aunque durante la temporada alta su población puede multiplicarse varias veces. Su nombre, según algunas versiones, proviene del cacique Milac Navira y significa “agua que brilla”, una descripción perfecta del río que la atraviesa y le da identidad. Rodeada por los ríos Mina Clavero, Panaholma y Los Sauces, la ciudad es el punto de partida ideal para explorar toda la región del valle.

Qué puedo hacer en Mina Clavero

El abanico de actividades es tan amplio como los paisajes que la rodean. Los balnearios naturales son la gran estrella: Nido del Águila, La Toma o Los Elefantes son algunos de los más visitados, con piletas naturales, toboganes de piedra y espacios ideales para disfrutar en familia.

Para quienes prefieren el movimiento, hay circuitos de senderismo y trekking hacia el Cerro Champaquí —el más alto de Córdoba— o la Quebrada del Condorito, un parque nacional donde se pueden ver cóndores volando a pocos metros de distancia. También hay excursiones en bicicleta, cabalgatas por los arroyos, y opciones para pesca deportiva o kayak en el Dique La Viña, ubicado a 33 kilómetros del centro.

Si la idea es conectar con lo cultural, el Museo Rocsen en Nono es una parada obligada: reúne más de 18.000 objetos que cuentan la historia del mundo desde distintas perspectivas. Por las tardes, la costanera se llena de vida con ferias de artesanos, espectáculos callejeros y bares con música en vivo. Y para los amantes de la buena mesa, los clásicos de la zona —como la trucha serrana, las empanadas o las picadas con productos locales— son un ritual que vale repetir.

Cómo llegar a Mina Clavero

Desde la ciudad de Córdoba, la forma más elegida es por la Ruta Nacional 20, que atraviesa el Camino de las Altas Cumbres. Son unos 160 kilómetros de curvas y miradores espectaculares, con un tiempo de viaje de alrededor de tres horas en auto.

Desde Buenos Aires, la distancia ronda los 830 kilómetros. La ruta más cómoda es tomar la Autopista Córdoba–Rosario y luego empalmar con la RN20. Para quienes buscan acortar el trayecto, una opción práctica es volar hasta Córdoba capital y continuar en micro o auto alquilado.

