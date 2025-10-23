23 de octubre de 2025 Inicio
Más cambios en el Gabinete: Mariano Cúneo Libarona deja el Ministerio de Justicia después de las elecciones

El abogado renunciará el lunes, más allá de los resultados de los comicios, en plena renovación de la plana de ministros del presidente Javier Milei. Quiénes suenan para reemplazarlo.

C5N

En medio de los cambios en el Gabinete en torno a las elecciones legislativas de este domingo, entre los que ya se oficializó la renuncia del canciller Gerardo Werthein, se dio a conocer la renuncia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que se hará efectiva el lunes.

El presidente Javier Milei había anticipado que luego de las elecciones nacionales del próximo domingo realizará una reforma en el Gabinete, no solo para reemplazar a los ministros que probablemente deban asumir sus bancas legislativas sino que habrá otras modificaciones para garantizar la efectividad de la gestión en el segundo tramo del gobierno.

"De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", explicó en diálogo con el periodista Guillermo Andino en una entrevista para la TV Pública. Sin embargo, no ahondó en los puestos en los que podría haber movimientos.

Cambios en el Gabinete: los ministros que dejan su cargo tras las elecciones

Werthein y Cúneo Libarona se sumarían a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en diciembre probablemente asuma una banca en el Senado por la ciudad de Buenos Aires, y Luis Petri, ministro de Defensa, que ganaría un escaño en la Cámara de Diputados. Tampoco seguirá Manuel Adorni, el portavoz presidencial, quien jurará como legislador porteño.

Por otro lado, suenan los nombres de Guillermo Francos y Lisandro Catalán para un eventual recambio. Lo mismo podría ocurrir con Luis Caputo, quien, pese a los elogios de Milei, está condicionado por lo que ocurra con la rumbo económico, una de las variables que pesan a la hora del voto.

A su vez, el asesor presidencial Santiago Caputo, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, son las figuras que más se nombran para ingresar al Gabinete.

