El ex Boca, Independiente y San Lorenzo que descendió a la Tercera División en Uruguay

El futbolista jugó en tres de los cinco grandes y consiguió siete títulos en Primera, pero su situación cambió. Su actual club atraviesa una de las crisis deportivas e institucionales más importantes de su historia.

El club en el que juega este ex Boca acaba de descender a la C.

Todos los futbolistas atraviesan momentos buenos y malos en su carrera pero, en algunos casos, la diferencia es extrema. Así le pasó a un ex Boca, Independiente y San Lorenzo que llegó a ganar siete títulos de Primera y, ahora, acaba de descender con su actual equipo a la tercera división.

Se trata de Julio Buffarini, el defensor surgido de Talleres de Córdoba que hoy milita en el fútbol uruguayo con la camiseta de Rampla Juniors. Después de una pésima campaña, la derrota 1 a 0 de este domingo ante Atenas de San Carlos selló lo que se veía venir: descendió por primera vez a la Tercera Categoría.

Esta es la segunda vez que el club pierde la categoría en poco menos de dos años. A fines de 2024 descendió a la Segunda División y, ahora, se confirmó que a partir de 2026 jugará en el amateurismo. Además de Buffarini, los otros argentinos del plantel son Álvaro Dionisio, Lucas Arzamendia, Yamil García y Lautaro Rinaldi .

El descenso de Rampla Juniors marca otro fracaso para el empresario Foster Gillett, que llegó al club uruguayo a principios de este año y lo convirtió en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Sin embargo, luego desapareció y no cumplió con las inversiones prometidas, lo que sumó una crisis económica e institucional a la debacle deportiva.

El paso de Julio Buffarini por Rampla Juniors

Julio Buffarini se sumó al plantel de Rampla Juniors a finales de febrero de este año, después de un 2024 con poco rodaje en Independiente de Avellaneda. Aunque encontró continuidad en el club uruguayo, los resultados no acompañaron: sumó apenas 7 victorias, 7 empates y 17 derrotas en este campeonato.

El cambio de entrenador, con la salida de Leandro Somoza para ser reemplazado por Mario Saralegui, no logró enderezar el rumbo del equipo, que terminó descendiendo a la tercera categoría. Buffarini jugó 21 partidos, aportó dos asistencias y anotó un gol.