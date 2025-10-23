IR A
Esta película plagada de estrellas tiene misterio y mantiene el suspenso hasta el final: está siendo furor en Netflix

La película se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan historias llenas de giros inesperados y emoción constante.

Ingresaron nuevas películas imperdibles. 

Ingresaron nuevas películas imperdibles. 

Una nueva película se convirtió en tendencia en Netflix gracias a su mezcla de misterio, suspenso y un elenco lleno de figuras reconocidas. Desde su estreno, ha logrado captar la atención de la audiencia, manteniendo a los espectadores al borde del asiento hasta los últimos minutos.

La producción construye un relato que presenta un muerto viviente con problemas existenciales que desarrolla sentimientos genuinos por una joven humana.
Es una extraña historia de amor, pero brilla en Netflix

El atractivo de esta producción radica en su capacidad para combinar tensión narrativa con actuaciones que resaltan la complejidad de los personajes. Cada escena parece diseñada para mantener la intriga, haciendo que quienes la ven se sientan completamente inmersos en la trama de Ni una palabra.

Sinopsis de Ni una palabra, la película que es tendencia en Netflix

ni una palabra

Nathan Conrad disfruta de un trabajo exitoso, una esposa hermosa y una hija adorable. Sin embargo, su vida perfecta se ve alterada cuando su hija desaparece. Lo que él desconoce es que un grupo de secuestradores ha estado siguiendo sus movimientos.

Estos criminales no buscan un rescate económico, sino que desean que Nathan extraiga un código de seis dígitos de la mente de Elisabeth Burrows, una adolescente paciente suya con un historial de violencia y tratamientos médicos fallidos.

Tráiler de Ni una palabra

Embed - NI UNA PALABRA (Trailer español)

Reparto de Ni una palabra

  • Michael Douglas como Dr. Nathan R. Conrad
  • Brittany Murphy como Elisabeth Burrows
  • Sean Bean como Patrick Koster
  • Famke Janssen como Aggie Conrad
  • Skye McCole Bartusiak como Jessie Conrad
  • Jennifer Esposito como Sandra Cassidy
  • Guy Torry como Dolen
  • Oliver Platt como Dr. Louis Sachs
Ahora, llegó a gran N roja Ni una palabra, la película de suspenso y drama de 2001 que fue tendencia en pantalla grande y, actualmente, escaló rápidamente entre las más vistas. 
