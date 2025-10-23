Adiós a las calzas: este es el pantalón que será tendencia en 2026 para entrenar

Durante los últimos años, las calzas ajustadas dominaron el mundo del fitness, imponiéndose como la opción favorita tanto para entrenamientos intensos como para atuendos informales. Sin embargo, la moda deportiva no se detiene, y para 2026 surge una alternativa que promete transformar los gimnasios y el street style: los flare leggings.
Inspirados en las tendencias urbanas que arrasan en Europa, estos pantalones combinan comodidad, diseño y practicidad, ofreciendo una prenda que se adapta a distintas disciplinas físicas y también a la vida diaria.
A diferencia de las calzas tradicionales, los flare leggings poseen un corte acampanado que se ajusta en caderas y muslos y se ensancha a partir de las rodillas. Este detalle no solo aporta un efecto visual que estiliza las piernas y genera una silueta más alargada, sino que además brinda una libertad de movimiento superior, perfecta para prácticas como yoga, pilates o ejercicios funcionales. La tela ligera y transpirable garantiza frescura y confort, evitando la sensación de calor y facilitando la circulación durante la actividad física.
Incorporar los flare leggings al guardarropa resulta sencillo y versátil. Para entrenar, se pueden combinar con tops ajustados, remeras holgadas o buzos oversize, adaptándose a diferentes rutinas y estilos. Para un look urbano o casual, funcionan a la perfección con camperas de cuero, blazers deportivos y zapatillas modernas, logrando un equilibrio entre elegancia y comodidad.
Los tonos neutros, como negro, gris, azul marino y verde musgo, predominan esta temporada, favoreciendo combinaciones armoniosas y sofisticadas sin perder la esencia deportiva.
Beneficios de usar los flare leggings
Los flare leggings ofrecen ventajas que los convierten en la prenda ideal tanto para entrenar como para el día a día:
- Mayor movilidad: su diseño acampanado permite movimientos amplios y naturales, facilitando cualquier rutina física.
- Confort y frescura: la tela ligera y transpirable favorece la ventilación y evita el sobrecalentamiento durante el ejercicio.
- Versatilidad: se adaptan a distintos estilos, combinando con ropa deportiva o prendas casuales y urbanas, lo que permite crear looks modernos sin esfuerzo.
- Estilizan la figura: el corte acampanado alarga visualmente las piernas, ofreciendo un efecto favorecedor para cualquier tipo de cuerpo.
- Adaptables a la temporada: gracias a su ligereza y comodidad, son aptos tanto para primavera como verano, convirtiéndose en un básico de la moda fitness.
Con estas características, los flare leggings no solo reemplazan a las calzas ajustadas, sino que también marcan un cambio en la manera de vestir para entrenar, demostrando que la moda deportiva puede ser funcional, estética y cómoda al mismo tiempo.