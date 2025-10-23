Adiós a las calzas: este es el pantalón que será tendencia en 2026 para entrenar Esta prenda llega con fuerza para transformar la forma de vestirse durante el ejercicio y en la vida cotidiana, combinando estilo y comodidad. Por







Versatilidad, confort y movilidad: razones por las que los flare leggings serán los favoritos de 2026. Freepik

Los flare leggings se perfilan como la prenda deportiva más buscada para la temporada 2026.

Su diseño acampanado permite movilidad y confort durante todo tipo de entrenamientos.

La tendencia europea ya cruza el océano y llega a gimnasios y calles argentinas.

La prenda combina funcionalidad y estilo, siendo ideal tanto para entrenar como para looks urbanos.

Durante los últimos años, las calzas ajustadas dominaron el mundo del fitness, imponiéndose como la opción favorita tanto para entrenamientos intensos como para atuendos informales. Sin embargo, la moda deportiva no se detiene, y para 2026 surge una alternativa que promete transformar los gimnasios y el street style: los flare leggings.

Inspirados en las tendencias urbanas que arrasan en Europa, estos pantalones combinan comodidad, diseño y practicidad, ofreciendo una prenda que se adapta a distintas disciplinas físicas y también a la vida diaria.

A diferencia de las calzas tradicionales, los flare leggings poseen un corte acampanado que se ajusta en caderas y muslos y se ensancha a partir de las rodillas. Este detalle no solo aporta un efecto visual que estiliza las piernas y genera una silueta más alargada, sino que además brinda una libertad de movimiento superior, perfecta para prácticas como yoga, pilates o ejercicios funcionales. La tela ligera y transpirable garantiza frescura y confort, evitando la sensación de calor y facilitando la circulación durante la actividad física.

Incorporar los flare leggings al guardarropa resulta sencillo y versátil. Para entrenar, se pueden combinar con tops ajustados, remeras holgadas o buzos oversize, adaptándose a diferentes rutinas y estilos. Para un look urbano o casual, funcionan a la perfección con camperas de cuero, blazers deportivos y zapatillas modernas, logrando un equilibrio entre elegancia y comodidad.