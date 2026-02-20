Por lesiones de peso, estos futbolistas comienzan a ganar terreno en la Selección argentina para el Mundial 2026 Las bajas de referentes del combinado nacional modifican el mapa interno y potencian nuevos nombres en la recta final rumbo a la Copa del Mundo. Por + Seguir en







Lionel Scaloni analiza variantes ante las bajas físicas en la recta final.

Juan Foyth quedó fuera varios meses por una lesión en el tendón de Aquiles.

Giovani Lo Celso sufrió una lesión miotendinosa y vuelve a perder terreno.

Nicolás Tagliafico y Nicolás Gonzále z también encendieron alarmas físicas.

Balerdi, Medina, Senesi y jóvenes como Nico Paz ganan espacio. Por lesiones de peso, futbolistas como Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Marcos Senesi, Nico Paz y Franco Mastantuono comienzan a ganar terreno en la Selección argentina para el Mundial 2026, en un escenario donde las bajas obligan a Lionel Scaloni a recalcular.

La recta final hacia la Copa del Mundo de este año encuentra al cuerpo técnico con una base cercana a los 26 nombres, pero sin lugares garantizados, salvo por el de Lionel Messi. La competencia interna se reactivó y cada convocatoria adquiere un valor decisivo.

En este contexto, las ausencias por lesión modificaron un tablero que parecía estable. La Finalissima ante España aparece como examen inmediato y como una de las últimas grandes pruebas antes del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Messi Nico Paz Nico Paz gana terreno gracias a su continuidad y crecimiento en el fútbol europeo. Redes sociales La rotura del tendón de Aquiles de Juan Foyth, que lo dejará inactivo al menos hasta septiembre, abrió un espacio en la zaga. A su vez, la lesión miotendinosa de Giovani Lo Celso volvió a frenar a un jugador que suele ser primera opción cuando está en plenitud.

En paralelo, el esguince de tobillo de Nicolás Tagliafico y la molestia muscular de Nicolás González encendieron alertas. Aunque ninguno está descartado a largo plazo, la continuidad irregular fortalece a quienes llegan con ritmo sostenido en Europa.

Así, nombres como Balerdi, Medina y Senesi sostienen su candidatura desde la regularidad, mientras que jóvenes como Nico Paz o Mastantuono asoman como alternativas dinámicas en un plantel que ya no se define por historia, sino por presente. Cuándo juega la Finalissima la Selección argentina contra España La Finalissima entre la Selección Argentina y España se disputará el 27 de marzo a las 15 (hora argentina) en el estadio Lusail, en Qatar. El encuentro enfrentará al campeón de América con el ganador de la Eurocopa en un cruce que servirá como medida de fuerzas antes del Mundial 2026. El partido será clave para definir rendimientos individuales y evaluar variantes tácticas en puestos sensibles, especialmente en defensa y en el mediocampo, donde se concentran las principales dudas físicas. messi-mastantuono Franco Mastantuono se mete en la discusión con juventud y dinámica en el mediocampo.