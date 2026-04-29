29 de abril de 2026 Inicio
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Álbum del Mundial 2026: con cuántas figuritas se completa y cuál es el precio de los sobres y de la caja con 100 sobres

Miles de fanáticos del fútbol ya pueden obtener el álbum oficial de la FIFA en la previa de la cita mundialista que comienza el 11 de junio.

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La versión tapa dura del álbum de figuritas del Mundial 2026.

La versión tapa dura del álbum de figuritas del Mundial 2026.

  • El Mundial 2026 será histórico al contar con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
  • El álbum oficial ya salió a la venta y requiere un total de 980 figuritas para ser completado debido al aumento de equipos.
  • Cada sobre tiene un precio oficial de $2.000 y contiene 7 figuritas, incluyendo posibles ediciones especiales.
  • A pesar de los costos, la demanda inicial es muy alta por la expectativa de ver a la Selección Argentina defender su título.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se siente en cada rincón del planeta. Con sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, la expectativa crece día a día, especialmente para la hinchada argentina, que sueña con ver a la Selección defender el título obtenido en Qatar 2022.

Selección Argentina Campeón Mundial de Qatar 2022.
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Esta nueva edición marca un hito histórico al ser la primera Copa del Mundo en contar con 48 selecciones participantes y tener tres países como sede. Esta expansión significó toda una revolución en la logística y desencadenó el entusiasmo de los fanáticos, quienes ya palpitan la previa mundialista.

En este marco, se lanzó el álbum oficial de la FIFA del Mundial 2026 y miles de fanáticos salieron en busca de la colección de figuritas. A menos de dos meses de su inicio, la fiebre mundialista ya se hace sentir ante lo que podría ser la última gran cita de Lionel Messi.

Cuántas figuritas trae el álbum del Mundial 2026

album-figuritas Mundial 2026

Debido al nuevo formato del torneo, el desafío para los coleccionistas es mayor que en ediciones anteriores. Para completar el álbum del Mundial 2026, se necesitan un total de 980 figuritas. El incremento de 32 a 48 equipos nacionales obligó a expandir la cantidad de páginas y espacios, convirtiéndolo en uno de los álbumes más extensos de la historia de Panini.

El álbum cuenta con 112 páginas en total, donde no solo se encuentran los jugadores de las 48 selecciones, sino también secciones especiales dedicadas a los estadios de las tres naciones anfitrionas, la mascota oficial, la pelota del torneo y otros emblemas clásicos de la FIFA.

Cuánto salen los sobres del álbum de figuritas del Mundial 2026

En cuanto a los costos, el precio de los sobres es uno de los temas más consultados. Actualmente, cada sobre de figuritas tiene un valor oficial de $2.000. Sin embargo, dependiendo del comercio, el precio puede llegar hasta los $2.500. Cada paquete contiene 7 figuritas, manteniendo la ilusión de encontrar ese cromo difícil que falta en la colección.

Una de las novedades de esta edición es la inclusión de las denominadas "figuritas extra" o especiales, que pueden aparecer de forma aleatoria en los sobres y suelen tener un diseño diferenciado. En cuanto al álbum, su versión tradicional de tapa blanda tiene un costo de venta al público de $15.000.

Cuánto sale la caja de 100 sobres del álbum de figuritas del Mundial 2026

mundial-2026

Para los más ansiosos en completar el álbum de figuritas del Mundial 2026, también existe la posibilidad de comprar la caja de 100 sobres. Esta se comercializa en Argentina con un precio base de $260.000.

Al comprar el pack cerrado, los fanáticos se aseguran un volumen de 700 figuritas de una sola vez, lo que reduce significativamente la cantidad de faltantes iniciales. Cabe señalar que los precios pueden presentar variaciones según el vendedor, especialmente en plataformas de venta online o cadenas de supermercados que ofrecen promociones por cantidad.

A pesar del costo, la demanda inicial fue altísima, demostrando que la pasión por la Scaloneta y la tradición de las figuritas sigue más vigente que nunca de cara a la cita de 2026.

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