El futbolista de la Selección argentina que será comprado por un gigante de Europa por una cifra millonaria El atacante está a un paso de cumplir una condición contractual que obligará a su club a ejecutar una transferencia de alto impacto. Por + Seguir en







Nico González está a un paso de ser comprado definitivamente por el Atlético de Madrid. Redes sociales

Atlético de Madrid deberá pagar 32 millones de euros por Nico González.

La cláusula se activa cuando alcance el 60% de partidos con al menos 45 minutos.

El delantero ya cumplió 16 de los 21 encuentros necesarios.

El contrato se extendería hasta junio de 2030. Un futbolista de la Selección argentina será comprado por un gigante de Europa muy pronto. Se trata de Nicolás González, ya que el Atlético de Madrid está muy cerca de ejecutar la cláusula que transformará su préstamo en una transferencia definitiva por 32 millones de euros.

El atacante llegó al club español a mediados de 2025 y rápidamente se adaptó al esquema del equipo, sumando minutos en LaLiga y en la Champions League. Su despliegue físico y su versatilidad en el frente de ataque convencieron al cuerpo técnico de Diego Simeone.

Esa continuidad lo dejó a un paso de cumplir el requisito contractual que obliga al Atlético a comprar su pase, una operación que ya está contemplada en la planificación económica del club para la temporada.

Nicolás González Argentina Paraguay El club español deberá ejecutar una cláusula de 32 millones de euros. Télam Los números de Nico González en la Selección Argentina Nicolás González fue parte del ciclo de Lionel Scaloni en la Selección argentina y se convirtió en una alternativa habitual dentro del plantel en los últimos años: acumula 48 partidos y 6 goles con la camiseta albiceleste.

El delantero participó de convocatorias para Eliminatorias y amistosos internacionales, con presencia sostenida en el recambio ofensivo por las bandas y como opción para aportar despliegue e intensidad en el retroceso.

Nicolás González El contrato se extendería hasta 2030 tras la compra definitiva. X (@SC_ESPN) Además, integró planteles campeones: ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024, un recorrido que lo mantuvo en la órbita de la Scaloneta mientras consolida su carrera en Europa.