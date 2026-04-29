29 de abril de 2026 Inicio
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Histórica sanción a Esteban Andrada por la brutal agresión en España

El arquero argentino de Zaragoza recibió una dura pena, luego de la expulsión frente a Huesca por una trompada a Jorge Pulido.


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Esteban Andrada fue sancionado con un total de 13 partidos por una infracción de agresión.

Esteban Andrada fue sancionado con un total de 13 partidos por una infracción de "agresión".

La Real Federación de España de Fútbol dio a conocer la histórica sanción al arquero argentino de Zaragoza, Estaban Andrada, luego de haber sido expulsado y tras ello agredir con un golpe de puño al defensor del Huesca, Jorge Pulido: no podrá jugar durante 13 partidos.

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De acuerdo al comunicado oficial de la Comisión, al guardameta se le prohibió disputar un choque producto de la tarjeta roja y 12 más debido al golpe en el rostro que le propinó al capitán del equipo rival en el clásico de Aragón correspondiente a la fecha 37 de LaLiga 2 de España.

“Este Comité acuerda sancionar a ANDRADA, ESTEBAN con un partido de sanción por doble amonestación con ocasión de un partido y doce partidos de sanción por la comisión de una infracción de agresión, prevista en el artículo 103.1 del Código Disciplinario de la RFEF. Todo ello con las correspondientes multas accesorias previstas en el artículo 52 del Código Disciplinario de la RFEF”, indicaron en el comunicado oficial.

RFEF Esteban Andrada

Esta sanción deja en una incógnita respecto al futuro del ex - Boca ya que se perderá los cinco partidos que restan en la temporada y que será clave para el equipo ya que está en zona de descenso a la Segunda Federación, a solo 3 puntos de mantener la categoría.

Cómo fue la expulsión de Esteban Andrada en el clásico de Aragón

El momento de la agresión se dio sobre el final del clásico cuando el mendocino reclamó de forma vehemente una supuesta infracción dentro del área de enfrente ante el árbitro Dámaso Arcediano Monescillo. Tras chequear la pantalla del VAR, el juez decidió mostrar la segunda amarilla y mandó a las duchas al arquero.

Apenas el referí ratificó la expulsión, el ex - Lanús salió directo a increpar a Pulido y pegarle e la cara al capitán de Huesca y terminó desatando una batalla campal dentro del campo de juego. El parte médico del equipo local confirmó que el jugador agredido sufrió un traumatismo facial severo con una inflamación muy importante producto del golpe de puño recibido de parte del arquero visitante.

Es el segundo caso de un arquero argentino sancionado con tal vehemencia en el fútbol de España ya que, en 1999, Germán Burgos recibió 11 fechas de sanción por agredir de la misma manera al jugador Óscar Serrano del Espanyol, mientras jugaba para el Mallorca.

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