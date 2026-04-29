El duro posteo de Adam Bareiro tras la expulsión en la derrota de Boca contra Cruzeiro El delantero paraguayo pidió disculpas tras haber visto la roja en Brasil e hizo una autocrítica por su reacción. "Sea errores o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago", reflexionó. Por + Seguir en







Bareiro hizo un reflexivo posteo tras la expulsión.

Boca cayó 1-0 frente a Cruzeiro en un partido caliente por Copa Libertadores. El equipo argentino jugó gran parte del partido con un hombre menos tras la polémica expulsión de Adam Bareiro, quien se disculpó en redes sociales.

El delantero vio la segunda tarjeta amarilla cerca del cierre del primer tiempo, luego de un manotazo en la disputa de la pelota. La decisión del árbitro uruguayo Esteban Ostojich generó la inmediata reacción de los compañeros del Xeneize, que también cuestionaron la primera amonestación.

adam bareiro posteo Bareiro se retiró del campo tras varios minutos de discusión con el juez y el cuarto árbitro. Más tarde, utilizó sus redes sociales para hacer un descargo.

"Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sea errores del árbitro o no, a mí me toca manejar lo que hago. Hoy seguramente falléy me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis errores para poder seguir ayudando a mis compañeros", cerró.

La expulsión tendrá consecuencias inmediatas, ya que el delantero no podrá estar en el próximo compromiso del equipo, cuando Boca visite a Barcelona de Guayaquil en la siguiente fecha del certamen continental.