"Algo grave": preocupación en la Selección argentina por la lesión de Lautaro Martínez

El goleador de la Albiceleste debió ser reemplazado en la derrota de Inter, su equipo, frente a Bodo/Glimt por 3-1, tras sufrir una molestia en el gemelo derecho. "Lo hemos perdido", encendió las alarmas el entrenador.

El goleador de la Selección llegaría con lo justo a la Finalissima frente a España.

A 37 días de la Finalissima que disputarán la Selección argentina y España, apareció otro dolor de cabeza para la Albiceleste: el delantero Lautaro Martínez debió salir por una lesión en la derrota de Inter por 3-1 frente a Bodo/Glimt en Noruega, por el partido de ida de los playoffs de Champions League.

El capitán de la selección se lesionó y el Inter de Miami suspendió el amistoso que tenía programado. 
Alerta en la Selección: Lionel Messi se lesionó y se suspendió un amistoso del Inter Miami

El delantero del Nerazzurro, de 28 años, fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo por el jugador francés Marcus Thuram tras sentir una molestia en el gemelo derecho. Todo parece indicar que sería un desgarro que lo marginaría del campo de juego por al menos tres semanas.

"Perdimos a Lautaro; se lesionó. Es algo grave", afirmó el entrenador rumano Cristian Chivu en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo. Enseguida, encendió las alarmas en Argentina ante la proximidad del duelo frente a España, programado para el 27 de marzo en Lusail, Qatar.

De esta manera, se suma otra mala noticia para Lionel Scaloni, DT de la Selección, ya que son varios los futbolistas convocables que no están al 100% en lo físico. Uno de los casos emblemáticos es el de Juan Foyth, defensor del Villarreal de España, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y tendrá más de seis meses de recuperación.

Calendario confirmado de la Selección Argentina en 2026

  • Argentina vs. España | Finalissima | Viernes 27/3 a las 15:00 | Estadio Lusail
  • Argentina vs. Argelia | Fecha 1 Mundial | Martes 16/06, 22.00 | Kansas City Stadium
  • Argentina vs. Austria | Fecha 2 Mundial | Lunes 22/06, 14.00 | Dallas Stadium
  • Argentina vs. Jordania | Fecha 3 Mundial | Sábado 27/06, 23.00 | Dallas Stadium

Mirá el resumen de la derrota de Inter en su visita a Noruega

