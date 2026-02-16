16 de febrero de 2026 Inicio
Alarma en la Selección argentina: se lesionó uno de los jugadores preferidos de Lionel Scaloni

A menos de 40 días para el trascendental choque entre la Albiceleste y España por la Finalissima, uno de los delanteros argentinos sufrió una lesión muscular en un muslo. ¿Se pierde la Finalissima?

El jugador era tenido en cuenta por Scaloni para la próxima convocatoria.

El extreme derecho de la Selección argentina y Atlético Madrid, Nicolás González sufrió una lesión muscular en un muslo en la derrota por 3-0 del Colchonero ante Rayo Vallecano del pasado domingo, por la fecha 24 de La Liga de España, y encendió las alarmas en la Albiceleste: lo mantendrá fuera de las canchas al menos por dos o tres semanas.

El capitán de la selección se lesionó y el Inter de Miami suspendió el amistoso que tenía programado. 
Alerta en la Selección: Lionel Messi se lesionó y se suspendió un amistoso del Inter Miami

En un comunicado oficial, el club español informó que "el centrocampista rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición". La mala noticia llegó a menos de un mes y medio del gran compromiso que tendrá la Scaloneta frente a España, por la Finalissima prevista para el 27 de marzo de 2026 en Lusail, Qatar.

La baja del jugador surgido en Argentinos Juniors, de 27 años, afectará a los partidos que el Atlético de Madrid deberá enfrentar a Brujas de Bélgica, por la eliminatoria de Champions League, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, además de los duelos de La Liga contra Espanyol, Oviedo y Real Sociedad.

La duda principal sobrevuela sobre su participación con la Selección argentina en la Finalissima, ya que el entrenador Lionel Scaloni tiene muy en cuenta al polifuncional jugador, que puede jugar hasta de lateral derecho. Sin embargo, la seguidilla de lesiones de Nico González (a finales del año pasado ya había sufrido una lesión muscular), abre el interrogante para una nueva convocatoria.

Nico González sintió una molestia en el partido ante Rayo Vallecano.

De esta manera, se suma otro dolor de cabeza al DT de la Selección, ya que son varios los futbolistas convocables que no están al 100% en lo físico. Uno de los casos emblemáticos es el de Juan Foyth, defensor del Villarreal de España, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y tendrá más de seis meses de recuperación. Además, Giovani Lo Celso, volante del Betis de España, no llegaría a la Finalissima por una compleja lesión muscular en el muslo derecho. Por último, Nicolás Tagliafico, del Lyon francés, sufrió un esguince de tobillo a fines del mes de enero y todavía es una incógnita su regreso a las canchas.

Calendario confirmado de la Selección Argentina en 2026

  • Argentina vs. España | Finalissima | Viernes 27/3 a las 15:00 | Estadio Lusail
  • Argentina vs. Argelia | Fecha 1 Mundial | Martes 16/06, 22.00 | Kansas City Stadium
  • Argentina vs. Austria | Fecha 2 Mundial | Lunes 22/06, 14.00 | Dallas Stadium
  • Argentina vs. Jordania | Fecha 3 Mundial | Sábado 27/06, 23.00 | Dallas Stadium
