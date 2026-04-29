Autoridades brasileñas explicaron que Nahuel Jeremías Maldonado fue arrestado por realizar gestos racistas contra la hinchada del conjunto local. Sin embargo, él se defendió y aseguró que se malinterpretó el gesto.

Conmebol inició el proceso de investigación que derivará en un expediente disciplinario por los hechos de racismo

Un hincha de Boca fue detenido en Brasil tras ser acusado por realizar gestos racistas contra los fanáticos de Cruzeiro durante el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Para la legislación local, dichos gestos están calificados como injuria racial por lo que el delito es imprescriptible, por lo que se le niega quedar en libertad debido al pago de fianza. De esta manera, el fanático del Xeneize, identificado como Nahuel Jeremías Maldonado, de 29 años, y que reside en Brasil, permanecerá bajo custodia.

El medio Portal R7 detalló que la detención se llevó a cabo después de que un guardia de seguridad privada alertara sobre un presunto acto discriminatorio en una de las tribunas. En el acta policial, informó que se observó al simpatizante realizando “provocaciones” con gesticulaciones vinculadas al color de piel y, puntualmente, un gesto imitando a un “mono”.

ACUSADO DE RACISMO Un hincha de Boca fue detenido por un acto discriminatorio en el partido ante Cruzeiro. pic.twitter.com/709VybF4qB

“Un hincha argentino fue detenido por realizar gestos racistas contra la hinchada de Cruzeiro”, señalaron fuentes policiales brasileñas. Sin embargo, el propio acusado desmintió dichas acusaciones y explicó que el movimiento (pasarse la mano por el brazo) fue interpretado de manera errónea ya que se trató de una referencia a la “falta de sangre caliente”.

Hinchas de San Lorenzo y Santos también se realizaron gestos racistas

Lamentablemente, los hechos de racismo y provocaciones no solo se registraron en Brasil, sino también en el encuentro de San Lorenzo y Santos disputado en el Nuevo Gasómetro, correspondiente a la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

Los hinchas brasileños provocaron a los del Ciclón rompiendo billetes argentinos, en gesto de la diferencia cambiaría entre un país y otro. En contra partida, la hinchada local no se quedó callada y respondieron con gestos racistas señalando a la parcialidad del Peixe: de acuerdo al video que trascendió en redes, se puede ver a un simpatizante haciendo movimientos de mono.

Según detalló el medio Doble Amarilla, Conmebol podría abrir un nuevo expediente al tratarse de situaciones que ocurrieron dentro del campo de juego.