13 de noviembre de 2026 Inicio
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Quién podría sumarse al cuerpo técnico de la Selección tras la salida de Walter Samuel

Lionel Scaloni analiza cómo reorganizar su equipo de trabajo de cara al Mundial 2030, con la continuidad del proyecto como principal objetivo.

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Walter Samuel fue ladero de Lionel Scaloni desde 2019.

Walter Samuel fue ladero de Lionel Scaloni desde 2019.

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La Selección argentina se prepara para una nueva etapa en el ciclo de Lionel Scaloni, marcada por cambios en su equipo de colaboradores con la salida de Walter Samuel confirmada. La continuidad del proyecto deportivo del DT plantea nuevos desafíos para la estructura de trabajo de la Albiceleste.

La Selección juega en La Bombonera.
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La reorganización del cuerpo técnico genera expectativas sobre las decisiones que tomará el entrenador de cara a los próximos compromisos internacionales. El objetivo principal será mantener la identidad futbolística y la estabilidad que caracterizaron al seleccionado.

En este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuenta con una estructura de profesionales vinculados a las distintas categorías nacionales. La coordinación entre la Selección mayor y las divisiones juveniles podría adquirir mayor protagonismo en los próximos años.

Los nombres que suenan para sumarse al cuerpo técnico de Lionel Scaloni

La salida de Walter Samuel, prevista para 2027, abrió la posibilidad de incorporar nuevos colaboradores al equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, el DT aclaró: “En principio no vamos a sumar a nadie. Creemos que podemos seguir así y eso es lo que vamos a intentar. Nos quedamos como estamos”.

El entrenador, que confirmó su continuidad hasta el Mundial 2030, mantendrá inicialmente a Pablo Aimar y Roberto Ayala. No obstante, dejó abierta una alternativa para más adelante: “Tenemos gente en juveniles que nos podría dar una mano. Eso sería a futuro”, afirmó.

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Matías Manna (videoanalista), Pablo Aimar (ayudante), Luis Martín (preparador físico), Scaloni (DT), Walter Samuel (ayudante), Roberto Ayala (ayudante), Martín Tocalli (entrenador de arqueros), y Juan Tamone, el PF alterno.

Entre los posibles candidatos aparece Diego Placente, entrenador de las selecciones Sub 17 y Sub 20, por su conocimiento de los juveniles y su vínculo con la Mayor. También figuran Facundo Quiroga y Ariel Garcé, colaboradores de Placente que conocen la metodología de trabajo de la AFA.

Otros nombres mencionados son Claudio Cugnali, responsable de la Sub 20 del Ascenso, y Enrique Cesana, quien asumió la coordinación de las selecciones juveniles en reemplazo de Bernardo Romeo. Ambos integran una estructura dedicada al desarrollo y seguimiento de futbolistas.

Por ahora, Scaloni no confirmó ningún reemplazante para Samuel, quien buscará iniciar su carrera como entrenador principal. El DT destacó el vínculo con su histórico ayudante al expresar: “Agradecimiento eterno para uno que es mi amigo”, mientras mantiene abierta la posibilidad de recurrir a las juveniles en el futuro.

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