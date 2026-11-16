Estela Chávez, de 67 años, recuperó su libertad tras el pago de una fianza de $150.000 que consiguió uno de sus hijos. La mujer vive con el haber mínimo. "Apenas me alcanza para pagar los remedios y los servicios", explicó.

Estela Chávez , una jubilada de 67 años que percibe el haber mínimo, estuvo 35 días detenida en la Alcaidía N° 15 del barrio porteño de Chacarita por intentar llevarse alimentos sin pagar de un supermercado de Núñez el pasado 9 de octubre.

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La mujer, que recuperó su libertad este viernes, guardó bajo su ropa dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un corte de carne envasado al vacío para preparar un guiso junto a su hija enferma y su nieta. Empleados del comercio la interceptaron antes de cruzar la línea de cajas y llamaron a la Policía. Todos desoyeron sus súplicas para regresar a su hogar y la llevaron detenida.

"Entré con el pensamiento de llevar algo para comer. Quería hacer una buena comida. Fui a agarrar la carne y alimentos porque quería llevarlos a mi casa y ayudar a mi hija también", relató la mujer durante una entrevista televisiva en Crónica TV, donde expuso la crudeza de su situación económica.

A pesar de que el delito de hurto en grado de tentativa resulta excarcelable , la jueza Fabiana Palmaghini , a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25, dictó su prisión preventiva el 26 de octubre bajo el argumento de un antecedente similar registrado en 2025.

Durante las cinco semanas que permaneció alojada en una celda junto a otras siete mujeres, la jubilada sufrió el deterioro de su salud por la mala alimentación y debió ser trasladada de urgencia a un hospital para recibir suero. "La pasé muy mal. Me agarraron vómitos, tuve un virus por la comida que nos daban ahí adentro" , denunció.

La mujer cuestionó la rigurosidad judicial aplicada en su contra frente a la rápida liberación de otras personas detenidas por delitos graves en el mismo lugar. "Éramos como 80 personas y caían con causas pesadísimas. A los tres o cinco días estaban en la calle. Yo miraba mi situación y no entendía. Me daba bronca la injusticia que veía", expresó.

Chávez abandonó el centro de detención recién cuando uno de sus hijos logró juntar los $150.000 exigidos como fianza. Sin embargo, el proceso judicial continúa abierto por cinco meses más, con la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado y una restricción de acercamiento al supermercado.

La jubilación mínima no alcanza para cubrir las necesidades básicas

La jubilada reside en el partido bonaerense de San Fernando, crió sola a sus seis hijos tras el abandono de su marido y accedió a la jubilación mediante una moratoria luego de trabajar décadas en limpieza y mantenimiento.

"La jubilación apenas me alcanza para pagar los remedios y los servicios", sostuvo Estela, quien padece hipertensión y gastritis.

"Es la primera vez en mi vida que no puedo comer un pedazo de carne. La comida en mi heladera siempre estaba llena y hoy por hoy no tengo nada", concluyó Chávez, quien ahora recibe donaciones de comida de sus vecinos y pide una oportunidad laboral para subsistir.