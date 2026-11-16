Estela Chávez, una jubilada de 67 años que percibe el haber mínimo, estuvo 35 días detenida en la Alcaidía N° 15 del barrio porteño de Chacarita por intentar llevarse alimentos sin pagar de un supermercado de Núñez el pasado 9 de octubre.
Estela Chávez, de 67 años, recuperó su libertad tras el pago de una fianza de $150.000 que consiguió uno de sus hijos. La mujer vive con el haber mínimo. "Apenas me alcanza para pagar los remedios y los servicios", explicó.
Estela Chávez, una jubilada de 67 años que percibe el haber mínimo, estuvo 35 días detenida en la Alcaidía N° 15 del barrio porteño de Chacarita por intentar llevarse alimentos sin pagar de un supermercado de Núñez el pasado 9 de octubre.
La mujer, que recuperó su libertad este viernes, guardó bajo su ropa dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un corte de carne envasado al vacío para preparar un guiso junto a su hija enferma y su nieta. Empleados del comercio la interceptaron antes de cruzar la línea de cajas y llamaron a la Policía. Todos desoyeron sus súplicas para regresar a su hogar y la llevaron detenida.
"Entré con el pensamiento de llevar algo para comer. Quería hacer una buena comida. Fui a agarrar la carne y alimentos porque quería llevarlos a mi casa y ayudar a mi hija también", relató la mujer durante una entrevista televisiva en Crónica TV, donde expuso la crudeza de su situación económica.
A pesar de que el delito de hurto en grado de tentativa resulta excarcelable, la jueza Fabiana Palmaghini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25, dictó su prisión preventiva el 26 de octubre bajo el argumento de un antecedente similar registrado en 2025.
Durante las cinco semanas que permaneció alojada en una celda junto a otras siete mujeres, la jubilada sufrió el deterioro de su salud por la mala alimentación y debió ser trasladada de urgencia a un hospital para recibir suero. "La pasé muy mal. Me agarraron vómitos, tuve un virus por la comida que nos daban ahí adentro", denunció.
La mujer cuestionó la rigurosidad judicial aplicada en su contra frente a la rápida liberación de otras personas detenidas por delitos graves en el mismo lugar. "Éramos como 80 personas y caían con causas pesadísimas. A los tres o cinco días estaban en la calle. Yo miraba mi situación y no entendía. Me daba bronca la injusticia que veía", expresó.
Chávez abandonó el centro de detención recién cuando uno de sus hijos logró juntar los $150.000 exigidos como fianza. Sin embargo, el proceso judicial continúa abierto por cinco meses más, con la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado y una restricción de acercamiento al supermercado.
La jubilada reside en el partido bonaerense de San Fernando, crió sola a sus seis hijos tras el abandono de su marido y accedió a la jubilación mediante una moratoria luego de trabajar décadas en limpieza y mantenimiento.
"La jubilación apenas me alcanza para pagar los remedios y los servicios", sostuvo Estela, quien padece hipertensión y gastritis.
"Es la primera vez en mi vida que no puedo comer un pedazo de carne. La comida en mi heladera siempre estaba llena y hoy por hoy no tengo nada", concluyó Chávez, quien ahora recibe donaciones de comida de sus vecinos y pide una oportunidad laboral para subsistir.