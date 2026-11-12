12 de noviembre de 2026 Inicio
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Tras la despedida de Lionel Messi, Lionel Scaloni confirmó otra salida clave de la Selección: "Agradecimiento eterno"

El entrenador anunció que un nuevo integrante de la Albiceleste dejará su lugar luego de un proceso histórico, de cara a los próximos desafíos del equipo.

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Lionel Scaloni en un entrenamiento en la Selección argentina.

Lionel Scaloni en un entrenamiento en la Selección argentina.

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El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que Walter Samuel dejará de ser su ayudante de campo después de ocho años para iniciar un nuevo ciclo en su carrera. Su salida se producirá tras el anuncio de la continuidad del DT al frente de la Albiceleste, debido a que renovó su contrato hasta el Mundial 2030.

Lionel Scaloni y un ciclo histórico en la Selección argentina.
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Scaloni brindó una conferencia de prensa en Ezeiza y anunció la salida de Samuel, quien se lanzará como director técnico principal: "Como ya lo había adelantado, va a comenzar su carrera solo. Agradecimiento eterno para un amigo, le deseo lo mejor porque fue parte importante de nuestro cuerpo técnico y es justo que pueda comenzar su camino. Estará estos dos partidos y esperamos hacer lo mejor posible para agradecer lo que nos dio. Gracias al Cabezón".

En tal sentido, adelantó que no habrá incorporaciones al cuerpo técnico pese al alejamiento del ayudante de campo. "En principio no vamos a sumar a nadie. Creemos que podemos seguir así y eso es lo que vamos a intentar. Nos quedamos como estamos. En cualquier caso, tenemos gente también en juveniles que nos podrían dar una mano y eso sería a futuro, pero en principio nos quedamos así", señaló.

Walter Samuel.

Walter Samuel.

La decisión del ex Boca ya estaba tomada hacía un tiempo y terminó de tomar temperatura en las últimas horas. Samuel, que lleva ocho años metido en el corazón del cuerpo técnico albiceleste, fue parte de una etapa dorada con dos Copas América, una Finalissima y el inolvidable Mundial de Qatar 2022. Ahora, el histórico central pega el portazo y busca su propio camino como DT, dejando atrás una Scaloneta que lo tuvo como protagonista silencioso pero clave.

Samuel tratará de iniciar su propio camino en esta nueva etapa como entrenador en el Viejo Continente, el mismo que supo conquistar en sus tiempos como jugador destacado en la Roma de Italia (2000-2004), el Real Madrid de España (2004-2005), el Inter de Milán (2005-2014) y el Basilea de Suiza (2014-2016).

La confirmación de la renovación de Lionel Scaloni en la Selección argentina

El entrenador Lionel Scaloni confirmó su renovación de contrato en la Selección argentina, luego del subcampeonato en el Mundial 2026 y en medio de la incertidumbre sobre su continuidad en la Albiceleste. El nuevo vínculo será hasta la Copa del Mundo 2030 y el anuncio ocurrió en la previa de los partidos amistoso contra Uruguay y Costa Rica por la Fecha FIFA.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, anunció la continuidad de Scaloni en la Selección argentina de cara a los próximos desafíos del equipo. "Es un día muy especial para la selección argentina y el fútbol argentino. Vamos a anunciar oficialmente la renovación de Lionel Scaloni por el período de 2027 a 2030", expresó en una conferencia de prensa en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

En tal sentido, el DT de 48 años manifestó su alegría por su continuidad: "Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Tenemos la misma ilusión y ganas que el primer día, de lo contrario sería imposible estar acá. Este puesto necesita de tener todas las pilas. Después de charlarlo bien con todo el cuerpo técnico decidimos tomar la decisión, es un momento importante en nuestro proceso".

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