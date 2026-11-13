Sin Lionel Messi, Argentina controla el partido y empata 0 a 0 con Uruguay en la Bombonera

Argentina iguala 0 a 0 con Uruguay en la Bombonera, por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El clásico del Río de la Plata, que marca el primer partido de la Selección tras el retiro de Lionel Messi, es dirigido por el brasileño Flávio Rodrigues de Souza, mientras que en el VAR estará Ramon Gonçalves Pinheiro.
El equipo de Lionel Scaloni afronta el encuentro con varias bajas de peso por lesión, entre ellas las de Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez, además de las ausencias de Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás González en la convocatoria y el regreso de Gonzalo Montiel al plantel.
Del otro lado está Uruguay, que atraviesa una reconstrucción después de quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026 y de la salida de Marcelo Bielsa, mientras que Diego Forlán asumió como técnico interino y cuenta con una base de figuras encabezada por Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez.
La Celeste llegó a la cancha de Boca después de perder 3-1 frente a Japón y recuperarse con dos triunfos contundentes en la gira asiática: venció 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India. Argentina, en cambio, encadena tres goleadas ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en sus últimas presentaciones.