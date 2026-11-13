Sin Lionel Messi, Argentina controla el partido y empata 0 a 0 con Uruguay en la Bombonera En una nueva edición del clásico del Río de La Plata, la Selección argentina iguala sin goles ante el combinado celeste en la última fecha FIFA del año. Gerónimo Rulli es el capitán. Por Agregar C5N en









Julian Álvarez es titular en el amistoso entre la Selección argentina y Uruguay. Web

Argentina iguala 0 a 0 con Uruguay en la Bombonera, por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El clásico del Río de la Plata, que marca el primer partido de la Selección tras el retiro de Lionel Messi, es dirigido por el brasileño Flávio Rodrigues de Souza, mientras que en el VAR estará Ramon Gonçalves Pinheiro.

El equipo de Lionel Scaloni afronta el encuentro con varias bajas de peso por lesión, entre ellas las de Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez, además de las ausencias de Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás González en la convocatoria y el regreso de Gonzalo Montiel al plantel.

Del otro lado está Uruguay, que atraviesa una reconstrucción después de quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026 y de la salida de Marcelo Bielsa, mientras que Diego Forlán asumió como técnico interino y cuenta con una base de figuras encabezada por Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez.