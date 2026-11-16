Con un tierno álbum de fotos, Sofía "Jujuy" Jiménez anunció que está embarazada: "Recibí el regalo de Dios" La modelo lo anunció en su cuenta de Instagram con una selección de fotos de los meses que estuvo guardando el secreto. En la mayoría se la ve junto a su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea. Agregar C5N en









Sofía "Jujuy" Jiménez anunció su embarazo junto a su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea.

Sofía "Jujuy" Jiménez compartió la feliz noticia con sus 1,6 millones de seguidores en Instagram y mostró con una selección de fotos que guardó el secreto incluso durante el Día de la Madre y la peregrinación a Luján. "Soñé tanto con este momento no puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto", festejó la modelo.

"Recibí el regalo de Dios y la notica más hermosa del mundo: VOY A SER MAMÁ", concluyó la influencer entre emojis de llanto y emoción. En la mayoría de las imágenes se la ve junto a su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea.

View this post on Instagram La mediática de 35 años escribió una descripción distinta para cada foto y, de esa forma, le contó la historia de su embarazo a sus fans. El Día de la Madre fue cuando se lo contó a su mamá con una remera con la ecografía estampada y la leyenda "Pasaron cosas". "Voy a ser mamá!", se completaba en la espalda.

"Armar una familia con vos mi amor, mi sueño desde el día que te conocí. Hola mejor papá del muuuuuundo", le escribió a su pareja y detalló que este año peregrinaron a Luján para agradecerle a la Virgen por el embarazo. En septiembre de este año festejaron su primer aniversario.

La modelo mostró que estuvo al aire, realizó producciones de fotos, celebró Halloween disfrazada de Merlina y asistió a eventos de su círculo íntimo sin que nadie del mundo del espectáculo le filtrara el secreto.

Qué había publicado Sofía "Jujuy" Jiménez cuando peregrinó a Luján Al alcanzar la Basílica, la influencer compartió fotografías con su pareja y registros de la misa, en una jornada que describió desde el agradecimiento por haber concretado una inquietud que llevaba dos años dentro de sus pensamientos y que finalmente pudo vivir de manera especialmente significativa para ella. Jujuy también dejó una dedicatoria para Gustavo Qüerio Hormaechea después de completar el recorrido. "¡Lo logramos! Gracias por acompañarme mi amor", escribió junto a las imágenes, antes de explicar el sentido que tenía para ella haber llegado hasta el santuario en esta ocasión tan especial. View this post on Instagram