Con la presencia de Patricia Bullrich y en plena interna, el Gobierno vuelve a reunir a su mesa política El encuentro estará encabezado por Karina Milei y contará con la presencia de Patricia Bullrich, en medio de las versiones sobre su futuro dentro de La Libertad Avanza. El oficialismo buscará avanzar este martes con el dictamen en el Senado para suspender las PASO en 2027 y modificar otros aspectos del sistema electoral. Por Agregar C5N en









La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes.

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes a las 11 en la Casa Rosada, con la agenda parlamentaria como principal eje de discusión. El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la participación de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien confirmó su asistencia en medio de los rumores sobre su futuro político dentro del oficialismo.

La reunión tendrá lugar pocas horas antes de que comience el tratamiento en comisión del proyecto de Reforma Electoral impulsado por el Gobierno. La iniciativa, que ingresó al Senado el pasado 22 de abril, contempla la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, además de una serie de modificaciones en las reglas de competencia electoral y el financiamiento de los partidos políticos.

Desde las 15, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta se reunirá en el Salón Arturo Illia con el objetivo de avanzar hacia la firma del dictamen. El oficialismo busca acelerar los tiempos legislativos para conseguir que la propuesta llegue al recinto antes de fin de año.

Las negociaciones con los aliados y los puntos que generan diferencias El Gobierno llega a esta instancia después de varias semanas de negociaciones con los bloques aliados y los gobernadores. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, estuvo al frente de las conversaciones para acercar posiciones y reunir los respaldos necesarios. Sin embargo, todavía existen diferencias sobre algunos artículos del proyecto.

Uno de los puntos pendientes es la postura de la Unión Cívica Radical. Sus senadores tienen previsto reunirse una hora antes del inicio de la comisión para definir si acompañarán el dictamen oficialista. Entre las modificaciones que contempla el borrador que circula en la Cámara alta figura la posibilidad de habilitar hasta dos propuestas legislativas de distintas fuerzas políticas asociadas a una misma fórmula presidencial dentro de la Boleta Única de Papel (BUP). La alternativa, conocida anteriormente como sistema de colectoras, permitiría que una candidatura presidencial reciba el respaldo de distintas listas legislativas.