Es uno de los cantantes argentinos del momento y se acaba de casar con su novia de toda la vida Tras brindar un espectáculo multitudinario, el músico celebró una emotiva boda rodeado de familiares, colegas y amigos. Agregar C5N en









El cantante de cuarteto se casó luego de un memorable concierto.

Nico Sattler, una de las voces de Q'Lokura, contrajo matrimonio con su pareja de años, Agustina Nuccio. La boda se concretó apenas unas horas después de que el artista encabezara un espectáculo multitudinario en Buenos Aires, cambiando el vestuario de concierto por el traje de gala para dar el sí en una celebración inolvidable en su provincia natal.

El escenario elegido para sellar esta historia de amor fue la exclusiva Estancia La Paz Country Club, un predio paradisíaco ubicado en la localidad cordobesa de Ascochinga, a unos 60 kilómetros de la capital. Rodeados de inmensas praderas verdes y una tranquilidad absoluta, los recién casados estuvieron acompañados por sus familiares más cercanos, compañeros de banda y reconocidos colegas del ambiente musical, quienes compartieron una ceremonia cargada de emoción.

A lo largo de su relación, de la cual nacieron sus dos hijas, el matrimonio supo atravesar distintos desafíos propios de la intensa vida artística y la exposición mediática que implica liderar un fenómeno popular. Tal como deslizaron allegados durante la fiesta sobre el vértigo de las giras y la fama en el interior del país: "Por ahí en Buenos Aires no lo tienen tan registrado, aunque lleva una bocha de gente, pero en Córdoba y en el interior del país está entre los tipos más conocidos y populares. Eso trae giras, presentaciones, noche, tentaciones, fanáticos, fanáticas, lo que ya se sabe".

Como no podía ser de otra manera en la celebración de un referente de la música popular, la banda sonora tuvo un protagonismo muy especial y dejó una perlita que sorprendió a todos los presentes. Lejos de los ritmos característicos del tunga-tunga, la pareja realizó su esperado ingreso al salón al compás de "Viva la vida", el clásico de la banda británica Coldplay que resulta ser la canción favorita de la novia, desatando los aplausos y la alegría de todos los invitados.

De esta manera, el entorno idílico de Ascochinga funcionó como el marco perfecto para coronar un fin de semana soñado tanto en el plano profesional como en el personal. Con una fiesta elegante y profundamente emotiva, Nico Sattler y Agustina Nuccio ratificaron su compromiso de vida, celebrando junto a sus afectos el gran presente que atraviesan como familia.

Q' Lokura hizo su show en Vélez Antes de viajar rumbo a las sierras cordobesas para pasar por el altar, Nico Sattler lideró una noche histórica para el género popular en pleno territorio porteño. De acuerdo con lo consignado por el diario cordobés La Voz, Q'Lokura desembarcó en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield para brindar el recital más grande de toda su trayectoria, convocando a una multitud estimada de entre 36 mil y 40 mil espectadores que colmaron las instalaciones. El espectáculo fue presentado bajo el sugestivo nombre de La República del Cuarteto y ofreció una puesta en escena monumental pensada para hacer vibrar a todos los fanáticos presentes en Liniers. Durante la velada, la agrupación desplegó un repertorio cargado de éxitos que se extendió por más de tres horas y media de baile ininterrumpido, consolidando su enorme poder de convocatoria a nivel nacional. La respuesta del público convirtió al estadio de Vélez en una verdadera fiesta popular de principio a fin, marcando un punto de inflexión definitivo en la carrera del grupo cordobés. Con la adrenalina de haber superado semejante desafío artístico ante decenas de miles de personas, el vocalista emprendió inmediatamente el regreso a Córdoba para vivir el momento más importante de su vida personal.