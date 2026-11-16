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Marcelo Tinelli contó cuál fue el momento más difícil que vivió hace muy poco: "No se lo deseo a nadie"

El conductor reveló el dolor que le provocó un conflicto familiar. Todos los detalles.

El Cabezón volvió a ser protagonista tras una última confesión dada a conocer.

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Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida familiar. En una entrevista, el conductor habló del conflicto con su hija Juana Tinelli, surgido después de una denuncia por amenazas que provocó fuertes tensiones familiares.

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“Es el conflicto más difícil que un padre puede atravesar. No se lo deseo a nadie”, confesó Marcelo Tinelli en diálogo con Christian Banett. El reconocido conductor de televisión reconoció cuánto lo afectó el distanciamiento con su hija menor y las diferencias que también involucraron a Micaela y Candelaria Tinelli.

“Es hermoso estar bien con los hijos en el lugar que estén, sean más chiquitos o más grandes. Pero tener un conflicto con los hijos es una situación muy complicada”, expresó a Pronto. La crisis comenzó después de que Juanita denunciara amenazas presuntamente relacionadas con un conflicto financiero de su padre, una causa que terminó archivada por falta de pruebas.

Los Tinelli.

Los Tinelli.

Tinelli confirmó que la relación familiar logró recomponerse. “Juana está viviendo conmigo, está todo muy bien”, aseguró durante la entrevista. Además, reveló que pudo recuperar la armonía con Paula Robles, madre de Juana y Francisco, después de las tensiones que atravesaron.

“Gracias a Dios pudimos encauzar este barco como papás de dos hermosas personas como son Juana y Fran”, destacó el presentador. También habló de su vínculo con Guillermina Valdés, madre de Lorenzo, y confesó su deseo de convertirse en abuelo: “Por Dios, si quiero”.

Quién es la mujer que habría conquistado el corazón de Marcelo Tinelli

Este lunes, el programa Puro Show reveló detalles sobre la nueva mujer que habría conquistado a Marcelo Tinelli. Se trata de Agatha Lescano, una entrenadora física de 37 años, con quien el conductor estaría comenzando una relación sentimental.

“Yo le pregunté a Marcelo y él me dijo que se estaban conociendo, que estaba muy bien, que es una divina”, contó Pochi (Marcia Frisciotti) durante el programa de televisión. La panelista aseguró que conversó directamente con el conductor, aunque aclaró que él prefirió mantener cierta reserva sobre su intimidad.

“Cuando quiere cuidar algo, mucho no te tira, no te cuenta demasiado”, explicó la periodista. Según la información que obtuvo de personas cercanas a Tinelli, el conductor conoce a Agatha Lescano desde hace varios años, por lo que no se trataría de alguien que acaba de ingresar a su vida.

Marcelo Tinelli y Agatha Lescano.

Marcelo Tinelli y Agatha Lescano.

“Ella tiene un hijo de 12 años y ya se habría conocido con las hijas de Marcelo y también con Lolo”, reveló Pochi sobre la supuesta integración familiar. Además, aseguró que ambos estarían atravesando un excelente momento y que ya habrían compartido distintas salidas y encuentros familiares.

“Están re integrados”, afirmó la panelista, quien también contó que Tinelli y Agatha habrían cenado juntos durante el fin de semana en un reconocido restaurante de sushi. Aunque las versiones apuntan a un nuevo romance, el conductor todavía no confirmó públicamente una relación formal con la entrenadora.

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