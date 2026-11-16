La economía de Milei, la inteligencia artificial y el trabajo, y la inclusión financiera y la salud mental serán los ejes del encuentro de este martes 17 de noviembre en La Fábrica en Vivo, con Marina Dal Poggetto como invitada principal y la conducción de Nazarena Lomagno.

La primera edición de Voces se realizó en el complejo C Art Media.

Ya no quedan entradas para la segunda edición de C5N Voces , que se realizará este martes 17 de noviembre, de 17 a 19, en La Fábrica en Vivo, el ex estudio de grabación de Charly García en Palermo. La anfitriona será Nazarena Lomagno.

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Esta vez el ciclo cambia de escala: una mesa más chica e íntima, pensada para el diálogo abierto y sin apuro , organizada en tres bloques que cruzan la economía del día a día con algunos de los temas que más preocupan hoy.

El primer bloque analizará la economía de Milei con la economista Marina Dal Poggetto , directora ejecutiva de EcoGo.

El segundo pondrá el foco en la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Participarán un representante de la CGT; Manuel Socías , presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA); y Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon.

El cierre pondrá en diálogo la inclusión financiera y la salud mental, con Alejandro Formento, presidente de Provincia Microcréditos, y el psicólogo Oscar Mangione.

El debut del ciclo fue el 28 de octubre en C Art Media. Bajo el título “La economía de tu bolsillo” y con la conducción de Alejandro Bercovich, reunió a más de 2.000 personas en una noche que mezcló debate económico, humor y música.

C5N Voces cuenta con el acompañamiento de Banco Provincia. El tercer encuentro será en diciembre y los detalles se anunciarán en c5n.com.