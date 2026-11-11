El primer 11 de la Selección argentina post Lionel Messi: qué equipo probó Lionel Scaloni La Albiceleste completó su segundo entrenamiento en Ezeiza de cara al amistoso del viernes en La Bombonera. Con la transición hacia una nueva etapa y la incógnita en el arco, el cuerpo técnico termina de definir la formación titular. Por Agregar C5N en









Julián Álvarez en pleno entrenamiento con la Selección argentina en Ezeiza. @Argentina

La Selección argentina completó su segundo entrenamiento en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza enfocado en el clásico de este viernes a las 20 ante Uruguay en La Bombonera, que marcará el primer compromiso de la fecha FIFA. La práctica de este miércoles debió reprogramarse para las 18.15 debido al operativo de seguridad desplegado por la visita y despedida del papa León XIV.

La principal incógnita del equipo se ubica en el arco con la situación de Emiliano "Dibu" Martínez, quien se entrenó con una máscara de protección tras sufrir una fractura de maxilar en el Chelsea. El médico del plantel, Daniel Martínez, confirmó que el arquero evolucionó favorablemente y no siente dolor, aunque aclaró que la determinación sobre su titularidad dependerá de la evaluación deportiva del cuerpo técnico. En caso de que se opte por preservarlo para el cruce del martes 17 ante Costa Rica, su lugar será ocupado por Gerónimo Rulli.

#SelecciónMayor Actividad vespertina en Ezeiza de cara al encuentro ante Uruguay



https://t.co/ZMfQEqEWNF pic.twitter.com/wcKhW3Laul — Selección Argentina (@Argentina) November 12, 2026 En la zona defensiva, el entrenador comenzó a delinear a los intérpretes para el fondo. Agustín Giay ocupará el lateral derecho, mientras que la zaga central estará conformada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez. Por su parte, la banda izquierda enfrenta una puja entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina, perfilándose el ex Independiente con mayor ventaja e incluso como candidato a portar la cinta de capitán si el arquero titular no ataja de entrada.

La mitad de la cancha y el frente de ataque también exhibieron variantes durante los ensayos tácticos realizados en Ezeiza. Con Alexis Mac Allister y Enzo Fernández confirmados en la zona media, la posición restante se disputa entre Exequiel Palacios y Valentín Barco. En el ataque, Julián Álvarez y Nico Paz tienen su lugar garantizado, mientras que Gianluca Prestianni lucha por la titularidad frente a Thiago Almada.

Este choque ante el combinado uruguayo, bajo la dirección técnica de Diego Forlán, marcará una prueba trascendental en la era post-Messi tras el retiro del capitán en el último encuentro disputado ante Benín. La Selección cerrará sus trabajos este jueves por la tarde a puertas cerradas, jornada en la que se aguarda la conferencia de prensa de Scaloni para definir el equipo e informar sobre la renovación de su contrato.