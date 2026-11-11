11 de noviembre de 2026 Inicio
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El primer 11 de la Selección argentina post Lionel Messi: qué equipo probó Lionel Scaloni

La Albiceleste completó su segundo entrenamiento en Ezeiza de cara al amistoso del viernes en La Bombonera. Con la transición hacia una nueva etapa y la incógnita en el arco, el cuerpo técnico termina de definir la formación titular.

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Julián Álvarez en pleno entrenamiento con la Selección argentina en Ezeiza.

Julián Álvarez en pleno entrenamiento con la Selección argentina en Ezeiza.

@Argentina

La Selección argentina completó su segundo entrenamiento en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza enfocado en el clásico de este viernes a las 20 ante Uruguay en La Bombonera, que marcará el primer compromiso de la fecha FIFA. La práctica de este miércoles debió reprogramarse para las 18.15 debido al operativo de seguridad desplegado por la visita y despedida del papa León XIV.

La protección del arquero argentino cuenta con almohadillas internas que amortiguan posibles impactos.
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La principal incógnita del equipo se ubica en el arco con la situación de Emiliano "Dibu" Martínez, quien se entrenó con una máscara de protección tras sufrir una fractura de maxilar en el Chelsea. El médico del plantel, Daniel Martínez, confirmó que el arquero evolucionó favorablemente y no siente dolor, aunque aclaró que la determinación sobre su titularidad dependerá de la evaluación deportiva del cuerpo técnico. En caso de que se opte por preservarlo para el cruce del martes 17 ante Costa Rica, su lugar será ocupado por Gerónimo Rulli.

En la zona defensiva, el entrenador comenzó a delinear a los intérpretes para el fondo. Agustín Giay ocupará el lateral derecho, mientras que la zaga central estará conformada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez. Por su parte, la banda izquierda enfrenta una puja entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina, perfilándose el ex Independiente con mayor ventaja e incluso como candidato a portar la cinta de capitán si el arquero titular no ataja de entrada.

La mitad de la cancha y el frente de ataque también exhibieron variantes durante los ensayos tácticos realizados en Ezeiza. Con Alexis Mac Allister y Enzo Fernández confirmados en la zona media, la posición restante se disputa entre Exequiel Palacios y Valentín Barco. En el ataque, Julián Álvarez y Nico Paz tienen su lugar garantizado, mientras que Gianluca Prestianni lucha por la titularidad frente a Thiago Almada.

Este choque ante el combinado uruguayo, bajo la dirección técnica de Diego Forlán, marcará una prueba trascendental en la era post-Messi tras el retiro del capitán en el último encuentro disputado ante Benín. La Selección cerrará sus trabajos este jueves por la tarde a puertas cerradas, jornada en la que se aguarda la conferencia de prensa de Scaloni para definir el equipo e informar sobre la renovación de su contrato.

El 11 probable de la Selección argentina ante Uruguay en La Bombonera

Selección argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Los convocados por Lionel Scaloni para esta nueva fecha FIFA

Arqueros:

  • Emiliano Martínez (Chelsea FC)
  • Gerónimo Rulli (Manchester City)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)
  • Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores:

  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Román Vega (FC Zenit)
  • Aarón Anselmino (Chelsea FC)
  • Leonardo Balerdi (AS Roma)
  • Mariano Troilo (Parma)
  • Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Agustín Giay (Palmeiras)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Mediocampistas:

  • Máximo Perrone (Como 1907)
  • Exequiel Palacios (Ipswich Town)
  • Valentín Barco (Chelsea FC)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool FC)
  • Enzo Fernández (Manchester City)
  • Matías Soulé (AS Roma)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Delanteros:

  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Juan Manuel López (Palmeiras)
  • Franco Mastantuono (Fiorentina)
  • Santiago Castro (AS Roma)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Nicolás Paz (Como 1907)
  • Thiago Almada (River Plate)

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