Preocupación: volcó la combi que trasladaba a un famoso cantante argentino y hay heridos

El músico sufrió un accidente vial junto a su grupo y su familia pidió una cadena de oración por su recuperación.

Expectativa por la evolución de salud de los viajantes a bordo de la camioneta volcada.

El cantante santiagueño Marcelo Véliz sufrió un grave accidente de tránsito en Tucumán durante la madrugada de este lunes. La combi en la que viajaba junto a su grupo de guaracha volcó en la localidad de La Madrid y cuatro personas fueron trasladadas de urgencia a un hospital.

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El accidente ocurrió cuando el músico y su equipo regresaban a Santiago del Estero después de una presentación en Buena Vista, departamento Simoca . En el vehículo viajaban nueve personas y, según los primeros testimonios, el vuelco se produjo cerca de la medianoche por causas que todavía se investigan.

Entre los heridos se encuentran Marcelo Véliz, el chofer de la combi y otros dos integrantes de la agrupación . Los cuatro sufrieron golpes y fueron trasladados en ambulancia al hospital de La Madrid, donde recibieron asistencia médica . Los otros cinco ocupantes habrían resultado ilesos .

De acuerdo con el relato inicial de un testigo que se encontraba en la zona, el vehículo terminó volcado por circunstancias que aún no pudieron establecerse . Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que precise la gravedad de las lesiones ni se confirmaron las causas del siniestro.

Las hijas del artista, Fernanda, Romina y Maitena, expresaron su angustia después del vuelco ocurrido en Tucumán. A través de las redes sociales, compartieron un mensaje sobre la situación del cantante, sus hermanos y los músicos: “Estamos atravesando horas de preocupación por el accidente que involucró a mi padre, mis hermanos y a todo su equipo de trabajo” .

En el comunicado, las jóvenes explicaron que los involucrados estaban recibiendo atención médica y que la familia esperaba información sobre su evolución. Además, revelaron un dato que incrementó la preocupación: Marcelo Véliz y uno de sus hijos fueron los más afectados por el accidente y recibían atención prioritaria.

En medio de la angustia, las hijas del cantante compartieron un mensaje de fe: “Nos encomendamos a Dios y a la Santa Madre pidiendo que los protejan, los acompañen y les den fuerzas en este momento. Tenemos fe y esperanza en que todo estará bien”. Sus palabras reflejaron la incertidumbre familiar tras el vuelco.

La familia emitió un comunicado pidiendo por la salud del cantante y sus músicos. Instagram @marceloveliz.sgo

La familia también agradeció las muestras de cariño recibidas y convocó a una cadena de oración por la recuperación de Marcelo Véliz y sus acompañantes. En otro fragmento del comunicado, expresaron: “Pedimos una oración por todos nuestros familiares que están atravesando este momento tan difícil”, apelando al apoyo de sus seguidores.

Finalmente, las hijas del músico reiteraron su pedido con una frase directa: “A todos los seguidores y amigos, les pedimos una oración. Gracias”. Mientras esperan novedades médicas, continúa la preocupación por la salud de Marcelo Véliz y los otros tres heridos, sin información oficial que permita establecer el alcance de sus lesiones.