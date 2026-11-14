La Selección argentina se entrenó en Ezeiza tras la derrota ante Uruguay en la Bombonera La Albiceleste no tuvo descanso y ya tiene la mente puesta en lo que será la última presentación del año, despidiéndose en suelo argentino. Será el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes. Por Agregar C5N en









La Selección se despedirá del año ante su público el martes 17 frente a Costa Rica en Córdoba. Selección argentina (X)

La Selección argentina trabajó este sábado ya pensando en lo que será el próximo amistoso en Córdoba ante Costa Rica. Casi sin descansar, los jugadores y cuerpo técnico se entrenó en el predio de Ezeiza para ponerse a punto en el último partido de año y dejar atrás el sabor amargo de la derrota 2-1 ante Uruguay en la Bombonera.

En el predio de Ezeiza, se realizaron tareas a puertas cerradas, aunque se supo que los futbolistas que fueron titulares en la cancha de Boca hicieron ejercicios en el gimnasio y luego con los fisioterapeutas del plantel para recuperarse del desgaste de las últimas horas.

Mientras que, aquellos que fueron suplentes o ingresaron en la parte complementaria, hicieron ejercicios futbolísticos de 11 contra 11 en la cancha, en tres bloques de 15 minutos cada uno. A la práctica se sumaron algunos integrantes del equipo Sub 20.

La Selección argentina entrenó ante la Sub-20 En lo que respecta de este sábado, ya quedaron liberados y volverá a los entrenamientos este el domingo por la tarde, para ya el lunes por la mañana partir a Córdoba, donde tendrá el último entrenamiento previo al choque ante el seleccionado centroamericano.

Estas prácticas serán fundamentales para que Lionel Scaloni defina el 11 ideal que saldrá al campo de juego. Según adelanto en conferencia de prensa, realizaría algunas modificaciones. “El martes haremos algunos cambios, es evidente que eso es lo que vamos a hacer. Algunos pueden repetir, me parece justo. Algunos chicos me han gustado, es de lo que se trata esto: de repetir y que sumen partidos”, explicó.