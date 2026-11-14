Tras la derrota con Uruguay, Lionel Scaloni pidió "paciencia" con los jóvenes de la Selección: "No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro" El entrenador hizo un balance de lo que fue la caída en la Bombonera y destacó “cosas positivas para analizar”. Además, pretende que las caras nuevas “vayan agarrando ritmo de juego con esta camiseta”. El próximo martes será el segundo amistoso, frente a Costa Rica, donde anticipó que hará cambios. Por Agregar C5N en









"Sabíamos que iba a ser un rival difícil, y hay que seguir trabajando", analizó Scaloni post derrota ante Uruguay, X: Selección

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, analizó lo que fue la derrota 2-1 ante Uruguay en la Bombonera y, si bien reconoció que hubo errores del equipo, pidió “paciencia” con los jóvenes, también aseguró que “hay material para seguir”, en la era post Lionel Messi. El próximo martes será el segundo encuentro ante Costa Rica en Córdoba.

En el primer amistoso en suelo argentino, en la última doble fecha FIFA del año, el técnico, que confirmó su renovación hasta el Mundial 2030, destacó el trabajo del equipo a pesar de la caída por 2 a 1 ante al conjunto charrúa: “El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo”.

En esa misma línea, no solo sostuvo que “más allá del resultado final, el partido deja cosas buenas para analizar”, sino que también explicó que sabían que iba a ser un rival difícil, y remarcó: “Hay que seguir trabajando”.

Uruguay venció 2-1 a la Selección argentina en un amistoso en la Bombonera. X: @Argentina Por otra parte, en lo que respecta al juego que presentó la Albiceleste el nacido en Pujato se mostró confiado y remarcó que “el equipo intentó, llegó, tuvo paciencia en algún momento”. “Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes”, volvió a subrayar y solicitó: "Son chicos jóvenes y creemos que los momentos hay que buscarlos. Lamentablemente, hoy no pudimos encontrar el momento para que ellos puedan disfrutar su fútbol. Paciencia, porque son chicos jóvenes, que van a dar. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro. Es difícil. Sobre todo, contra un gran rival".

Cuándo vuelve a jugar la Selección en Argentina Tras la derrota ante Uruguay en La Bombonera, la Selección argentina tendrá que dar vuelta la página rápidamente ya que la próxima semana jugará su segundo y último partido en suelo argentino para despedirse del público local.