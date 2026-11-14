14 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Tras la derrota con Uruguay, Lionel Scaloni pidió "paciencia" con los jóvenes de la Selección: "No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro"

El entrenador hizo un balance de lo que fue la caída en la Bombonera y destacó “cosas positivas para analizar”. Además, pretende que las caras nuevas “vayan agarrando ritmo de juego con esta camiseta”. El próximo martes será el segundo amistoso, frente a Costa Rica, donde anticipó que hará cambios.

Por
Sabíamos que iba a ser un rival difícil

"Sabíamos que iba a ser un rival difícil, y hay que seguir trabajando", analizó Scaloni post derrota ante Uruguay,

X: Selección

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, analizó lo que fue la derrota 2-1 ante Uruguay en la Bombonera y, si bien reconoció que hubo errores del equipo, pidió “paciencia” con los jóvenes, también aseguró que “hay material para seguir”, en la era post Lionel Messi. El próximo martes será el segundo encuentro ante Costa Rica en Córdoba.

Darwin Núñez vuela ante la marca de Agustín Giay.
Te puede interesar:

Los mejores memes tras la caída de la Selección argentina ante Uruguay en la era post Messi

En el primer amistoso en suelo argentino, en la última doble fecha FIFA del año, el técnico, que confirmó su renovación hasta el Mundial 2030, destacó el trabajo del equipo a pesar de la caída por 2 a 1 ante al conjunto charrúa: “El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo”.

En esa misma línea, no solo sostuvo que “más allá del resultado final, el partido deja cosas buenas para analizar”, sino que también explicó que sabían que iba a ser un rival difícil, y remarcó: “Hay que seguir trabajando”.

Uruguay venció 2-1 a la Selección argentina en un amistoso en la Bombonera.

Uruguay venció 2-1 a la Selección argentina en un amistoso en la Bombonera.

Por otra parte, en lo que respecta al juego que presentó la Albiceleste el nacido en Pujato se mostró confiado y remarcó que “el equipo intentó, llegó, tuvo paciencia en algún momento”. “Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes”, volvió a subrayar y solicitó: "Son chicos jóvenes y creemos que los momentos hay que buscarlos. Lamentablemente, hoy no pudimos encontrar el momento para que ellos puedan disfrutar su fútbol. Paciencia, porque son chicos jóvenes, que van a dar. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro. Es difícil. Sobre todo, contra un gran rival".

Cuándo vuelve a jugar la Selección en Argentina

Tras la derrota ante Uruguay en La Bombonera, la Selección argentina tendrá que dar vuelta la página rápidamente ya que la próxima semana jugará su segundo y último partido en suelo argentino para despedirse del público local.

El próximo partido de la Scaloneta será el martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, a las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro marcará el cierre del calendario del seleccionado en un año atravesado por el subcampeonato mundial y la despedida de Lionel Messi.

En lo que respecta el próximo encuentro, Lionel Scaloni destacó que “seguramente haremos algunos cambios”, pero también adelantó que “es importante que haya jugadores que repitan, para que vayan agarrando ritmo en este tipo de partidos”.

Por último, sostuvo que no tiene dudas de que la gente “va a apoyar”, pero hizo un mea culpa con que “tenemos que demostrar que el equipo está para devolver esa confianza”. “Hay material para seguir y representar el juego de Argentina”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Selección argentina en el duelo ante Uruguay en la Bombonera.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras la derrota ante Uruguay en la Bombonera

Uruguay venció 2 a 1 a la Argentina en el primer amistoso internacional de la última fecha FIFA del 2026.
play

En el primer partido sin Messi, Argentina perdió 2 a 1 con Uruguay en la Bombonera

Estas serán Eliminatorias especiales para Argentina, Uruguay y Paraguay.

La razón por la cual Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán las Eliminatorias a pesar de ser anfitriones del Mundial 2030

El rosarino podría disputar uno de sus últimos encuentros en Núñez.

Messi vuelve al Monumental con el Inter Miami en medio de fuertes rumores: ¿se retira del fútbol?

Walter Samuel fue ladero de Lionel Scaloni desde 2019.

Quién podría sumarse al cuerpo técnico de la Selección tras la salida de Walter Samuel

La Selección juega en La Bombonera.

Comienza la era post Messi: la Selección recibe a Uruguay

Rating Cero

Conocé cómo fue la impresionante transformación física de Alex Caniggia.

Físico renovado: así fue la impresionante transformación de Alex Caniggia

¿Otra oportunidad en el amor? Julieta Prandi habló sobre los rumores de una segunda vuelta con su ex.

Julieta Prandi rompió el silencio tras ser vinculada con su ex y reveló qué pasó esa noche en el restaurante

¡Qué tierno! Las fotos con las que Rodrigo de Paul presentó al nuevo integrante de la familia.

De cara a su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul revelaron que agrandan la familia: las tiernas fotos

La modelo volvió a su primer amor: la canción que compuso en su adolescencia y que vuelve a ser furor.
play

Nicole Neumann sorprendió con su faceta menos conocida: el inesperado regreso después de 32 años

Martín Migueles habló por primera vez y reveló detalles desconocidos sobre la conversación que mantuvo con la actriz.

Martín Migueles lanzó una terrible acusación contra La China Suárez: "Llegó haciéndose la buena y..."

La fulminó: Wanda Nara con todo contra La China Suárez.

Wanda Nara destrozó a la China Suárez, contó todo lo que le dijo y la desafió a publicar el video completo: "Si es tan zorra.."

últimas noticias

play

Tragedia en Escalada: la división canina buscará restos humanos entre los escombros

Hace 5 minutos
La explosión fue el viernes al mediodía.

Remedios de Escalada: confirmaron que se cortó la fuga de gas y se extinguió el incendio

Hace 17 minutos
Alrededor de 6.000 vuelos fueron cancelados.

El Gobierno de EEUU advirtió que "tomará tiempo" que los vuelos vuelvan a la normalidad

Hace 47 minutos
Se aproximan fuertes tormentas a Buenos Aires pero las temperaturas treparán a los 30°

Se aproximan fuertes tormentas a Buenos Aires pero las temperaturas treparán a los 30°

Hace 51 minutos
Sabíamos que iba a ser un rival difícil, y hay que seguir trabajando, analizó Scaloni post derrota ante Uruguay,

Tras la derrota con Uruguay, Scaloni pidió "paciencia" con los jóvenes de la Selección

Hace 56 minutos