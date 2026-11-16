Una famosa conductora contó cómo hizo para comprarse dos departamentos a sus 32 años: "Me da vergüenza decirlo"

Su historia incluye planificación y paciencia frente a un futuro laboral que no tiene certeza. Mientras tanto, sus redes siguen generando repercusión.

Su primera compra fue en 2019, cuando tenía 25 años, y nunca la había hecho pública.

Nati Jota dio a conocer en una entrevista con Lara López Calvo para el ciclo En tu cartera cómo logró convertirse en propietaria de dos departamentos antes de cumplir 32 años. La conductora de Olga, que suele compartir buena parte de su vida con sus seguidores, decidió contar un aspecto de su realidad económica que durante años mantuvo reservado.

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Su primera compra fue en 2019, cuando tenía 25 años, y nunca la había hecho pública. "Me compré un departamento en 2019, tenía 25 años. Nunca lo conté, me daba mucha vergüenza… sentía que no tenía nada que ver con la realidad de mis amigos, que algunos todavía vivían con sus padres porque no podían alquilar", reconoció. Su incomodidad no pasaba por lo material sino por no querer exponer un logro personal frente a las dificultades de gente cercana.

La idea de independizarse le había surgido antes. " A los 23 me quería mudar sola, y en vez de perder mi plata alquilando , banqué un toque más en lo de mis viejos para seguir ahorrando y poder comprármelo, porque ya tenía algo copado ahorrado", explicó. Aclaró además que no se trató de una estrategia muy elaborada. "No soy una persona que sepa invertir. Entonces dije 'Si no voy a mover la plata, entonces me lo compro'", relató.

Hace apenas un mes concretó la compra de su segundo departamento, más grande, que recibió también con pudor. "También me da mucha vergüenza decirlo. Pero estoy re contenta, es mucho más grande", contó. Detrás de ambas compras identificó una conducta clave, el ahorro, y la conciencia de que su trabajo no ofrece garantías eternas. "Simplemente ahorré porque hay que ahorrar y porque con este laburo nunca sabés cuándo se termina la joda", admitió. Y agregó que prefiere aprovechar el buen momento.

"Aprovecho ahora que me está yendo bien y guardo, porque yo no sé si mañana pincha el streaming, pincha el internet, y aparece un universo que no me incluye tanto o que no me va tan bien", concluyó.

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El mensaje de Nati Jota a un futbolista de Boca

Hace unas tres semanas, Nati Jota fue noticia por un mensaje en redes sociales dedicado a un jugador de Boca que generó una gran cantidad de críticas entre los hinchas del club. Todo ocurrió después de que el equipo de Rodolfo "El Vasco" Arruabarrena se clasificara a la final de la Copa Sudamericana, el martes 20 de octubre.

En esa jornada, Boca venció a Vasco da Gama por 3-1 en el Maracaná, con goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes. El Canal de Boca compartió videos de los festejos en el vestuario y uno de esos llamó la atención de la conductora. Mostraba al defensor central Marco Pellegrino bailando junto a sus compañeros, varios de ellos sin camiseta. Aunque en la grabación aparecían otros futbolistas con el torso descubierto, Nati puso la mirada en uno solo.

El reposteo de Nati Jota al video de Marco Pellegrino, X

A través de su cuenta de X, citó la foto de Pellegrino que había compartido un fanático de Boca y escribió "Rivales, no enemigos. Felicitaciones, Boca". La frase retomaba en tono humorístico el eslogan que suele usarse para evitar peleas entre hinchas de Boca y River, pero se transformó en un elogio hacia el jugador y muchos seguidores xeneizes no lo tomaron bien.

Los comentarios llegaron enseguida. "Alejate de mis centrales", "Alejate, degenerada. Quedate con Martínez Quarta", "¿En todas tenés que subirte? Por Dios" y "Todo era risa hasta que llegaste vos" fueron algunas de las respuestas que recibió la conductora por referirse al defensor.