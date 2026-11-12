12 de noviembre de 2026 Inicio
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Habla Lionel Scaloni en conferencia de prensa: hay expectativa por el anuncio de su renovación en la Selección argentina

El entrenador dialogará con los medios periodísticos en el predio de Ezeiza y existe la chance que brinde detalles sobre su continuidad hasta 2030. El viernes, la Albiceleste jugará su primer partido post era de Lionel Messi ante Uruguay en la Bombonera.

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Scaloni podría confirmar su continuidad como DT de la Selección argentina este jueves.

Scaloni podría confirmar su continuidad como DT de la Selección argentina este jueves.

El entrenador Lionel Scaloni volverá a tener contacto con la prensa este jueves, en la previa del primer partido amistoso en la era post Lionel Messi, pero la gran expectativa estará centrada en la confirmación de su continuidad en la Selección argentina.

Julián Álvarez en pleno entrenamiento con la Selección argentina en Ezeiza.
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Según se detalló desde la AFA, la conferencia será a las 15 en el predio Lionel Andrés Messi, donde se estima que esté acompañado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y que ambos den a conocer en vivo la continuidad del oriundo de Pujato.

A la espera de la confirmación oficial, el nuevo vínculo sería, inicialmente, por dos años más, es decir, hasta la Copa América 2028 inclusive, y con una opción de extenderse por otros dos más, una cláusula casi automática, es decir, seguir al frente del combinado nacional hasta la finalización del Mundial 2030.

En caso que el santafecino dispute la próxima Copa del Mundo entraría en la historia de la Albiceleste por disputar su tercera cita mundialista al frente la Selección argentina y con la particularidad que uno de los cotejos inaugurales del certamen se disputará en Argentina.

De esta manera, podría superar a César Luis Menotti, campeón del mundo en 1978 y presente también en España 1982, y Carlos Salvador Bilardo, conductor del título en México 1986 y subcampeón en Italia 1990; ninguno de ellos llegó a dirigir tres mundiales con la Mayor.

La intención es mantener el mismo cuerpo técnico con el que logró cuatro títulos, desde su llegada en 2018, pese a que se rumoreó que Walter Samuel tenía intenciones de alejarse del cuerpo técnico.

A la espera de la renovación de Scaloni en la Selección: cuántos títulos podría disputar

La carrera de Lionel Scaloni en la Selección mayor comenzó en 2018 de manera interina, sin embargo, luego se confirmó su continuidad ya como técnico principal y logró una era exitosa acompañado por el mejor momento de Lionel Messi con al Albiceleste.

Desde su llegada, el santefecino se consagró en la Copa América 2021, la Finalissima ante Italia en 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024, además de haber obtenido el subcampeonato de Mundial 2026.

De cara a su renovación y reestructuración en el plantel con caras nuevas y nuevos referentes, hay varios torneos por disputar: el primer objetivo garantizado dentro de los dos años iniciales del nuevo vínculo será la Copa América 2028.

En caso que vuelva a consagrarse campeona de dicho torneo, podría disputar la Finalissima 2029, trofeo intercontinental enfrenta al campeón de América contra el campeón de la Eurocopa. En caso que se ejecute la extensión automática por dos años más, Scaloni dirigirá el Mundial del Centenario 2030, convirtiéndose en el primer técnico argentino en dirigir tres Copas del Mundo consecutivas.

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