Los desafíos de Lionel Scaloni en la era post Messi de la Selección argentina

La AFA confirmó la continuidad del entrenador en la Albiceleste después de la incertidumbre tras el subcampeonato en el Mundial 2026. Tendrá la responsabilidad de liderar el recambio generacional, luego de la despedida del 10 y mantener la ambición de un grupo exitoso.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó la renovación de su contrato en la previa del partido amistoso con Uruguay en la Bombonera y le puso punto final a los interrogantes sobre su continuidad, la cual el DT había puesto en duda después de la derrota con España en la final del Mundial 2026 y en medio de la renovación en el plantel tras la salida de Lionel Messi. El anuncio fue realizado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

"Cumpliré el contrato y después veo. La verdad es que siento la necesidad de pensar porque no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habría que hablarlo", explicó Scaloni tras el partido con España en la última Copa del Mundo. La definición retumbó en el plantel de la Albiceleste, la AFA y los hinchas ya que fue la segunda vez que hizo tambalear públicamente su permanencia en el equipo, luego de que lanzara la advertencia en noviembre de 2023 tras el triunfo contra Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

El ciclo más exitoso en la historia de la Selección estaba en peligro. Todavía con la herida abierta por la caída con la Roja en el alargue, las miradas se posaron en el futuro del equipo de cara a los próximos desafíos, especialmente las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 y la Copa América 2028. La incertidumbre sobre el oriundo de Pujato abrió dos caminos: por un lado, la búsqueda casi urgente de su renovación y, por el otro, la posibilidad de buscar su reemplazante en caso de que no continuara. Ambas vías confluyeron en el objetivo de ordenar el recambio generacional de futbolistas.

Scaloni mantuvo varias reuniones con Tapia en el predio Lionel Messi de Ezeiza. La primera ocurrió en septiembre, a dos meses del Mundial 2026, con una tensión emocional menor luego de aquella conferencia de prensa en el MetLife Stadium. El entrenador de 48 años se mostró con una sonrisa sutil en una foto publicada por la Albiceleste, aunque sostuvo el misterio de su futuro después de diciembre.

El DT llevó alivio cuando públicamente demostró su predisposición para mantenerse en el cargo, después de un entrenamiento en Ezeiza. A partir de ahí las negociaciones tuvieron un semblante positivo a pesar de un golpe importante para el Gringo: uno de sus manos derechas, Walter Samuel, dejará la Albiceleste en diciembre para lanzarse como director técnico principal en Europa, un continente que conoce por su etapa como futbolista.

Por lo pronto, Scaloni dio a conocer la lista de convocados contra Uruguay este viernes en la Bombonera y frente a Costa Rica el martes en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se trató de la primera nómina sin Messi y que dio comienzo al post de una de las etapas más doradas luego de 21 años del astro en la Selección con su liderazgo, el símbolo y sobre todo un ejemplo de compromiso y esfuerzo.

El primer examen tras el anuncio de la renovación será la próxima Fecha FIFA y la reacción de Scaloni con su cuerpo técnico, además de los futbolistas, después del retiro de Messi del equipo. El desafío de fondo será lograr la consolidación de futbolistas en sus primeros pasos en la Albiceleste como Nicolás Paz o Franco Mastantuono, quienes tendrán la responsabilidad de absorber la presión del peso de la conducción, mantener la mentalidad ganadora e incluso repartirse el protagonismo en el vestuario.

En el plano personal, el DT afrontará los encuentros contra los uruguayos y los costarricenses de forma especial ya que serán los primeros después del fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti, en octubre a los 74 años tras enfrentar una larga enfermedad el cual preocupaba a Lionel y sus otros hijos, Mauro y Corina Scaloni.

Lionel Scaloni en la Selección argentina: una era inolvidable

Scaloni tomó la conducción de la Selección argentina el 2 de agosto de 2018, luego de la partida de Jorge Sampaoli. Su ciclo fue pensado como un interinato en los primeros momentos, aunque luego fue ratificado apoyado en los buenos desempeños y el sostén de los referentes del plantel. Ahora, a ocho años de su asunción, encabeza un ciclo glorioso después de conseguir la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En tanto, acumula 107 partidos dirigidos, 79 triunfos, 18 empates y 10 derrotas, con un alto nivel colectivo en muchos partidos. Además de los títulos, uno de los grandes méritos del cuerpo técnico fue haber construido una identidad de juego sólida, caracterizada por la versatilidad y una conexión entre los jugadores y el público que no se registraba desde hacía varios años.